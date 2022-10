Nowy model PS5 ma być wielkim hitem. Sony zrezygnuje z obecnych wersji konsoli?

W wielu domach PlayStation 5 jeszcze nie miało okazji zagościć, a Sony już planuje stworzyć kolejną wersję konsoli. Przynajmniej tak twierdzi Tom Henderson, który ujawnił plany japońskiej firmy jeszcze pod koniec września. Insider ujawnił, że korporacja pracuje nad nową wersją PS5 z odłączanym napędem na USB-C. Istnienie sprzętu kolejny raz potwierdza Henderson, według którego Sony wyśle do sklepów aż 30 milionów sztuk PlayStation 5 w roku fiskalnym 2023, który trwa do 30 marca 2024 roku.

Z najnowszego raportu wynika, że we wspomnianym roku fiskalnym Sony prognozuje sprzedaż PlayStation 5 na poziomie 30,5 miliona sztuk. Okazuje się, że tylko 12 milionów egzemplarzy przypada na obecnie dostępne modele konsoli. Japończycy spodziewaj się, że kolejny model PS5 stanie się ogromnym hitem i do końca marca 2024 roku sprzedaż wyniesie ponad 18 milionów sztuk. To bardzo dużo, tym bardziej biorąc pod uwagę, że konsola wciąż oficjalnie nie została zapowiedziana.

Sony zamierza zakończyć produkcję PS5 i PS5 Digital

Przedstawione wyniki jeszcze bardziej robią wrażenie, gdyż korporacja planuje premierę konsoli dopiero we wrześniu przyszłego roku. Masowa produkcja sprzętu ma rozpocząć się w kwietniu 2023 roku. Co ciekawe, Sony zamierza całkowicie zrezygnować z produkcji dotychczasowych modeli PlayStation 5, zastępując je tylko jednym z odłączanym napędem. Tym samym firma chce obniżyć koszty i zwiększyć produkcję konsol.