Koniec spekulacji wokół Batmana 2. Kluczowa rola w końcu obsadzona

Po długim okresie spekulacji w końcu wiemy, kto wcieli się w jedną z kluczowych postaci w Batmana 2. Reżyser Matt Reeves znalazł swojego Christophera Denta — postać zagra Charles Dance, aktor doskonale znany fanom Gry o tron.

Plotki, odmowy i w końcu konkret. Charles Dance zagra w Batmanie 2

Rola Denta była jedną z ostatnich niewiadomych w obsadzie filmu i przez wiele miesięcy krążyły wokół niej różne nazwiska. Wśród aktorów łączonych z projektem pojawiali się m.in. Robert De Niro, Brad Pitt, Stellan Skarsgård, Viggo Mortensen czy Daniel Craig. W praktyce jednak tylko część tych informacji mogła mieć jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Wiele wskazuje na to, że jedynym aktorem, który rzeczywiście mógł być blisko tej roli i ją odrzucił, był Stellan Skarsgård. Reszta nazwisk — w tym choćby Brad Pitt — mogła być jedynie efektem spekulacji i medialnego szumu.