Koniec spekulacji wokół Batmana 2. Kluczowa rola w końcu obsadzona

Jakub Piwoński
2026/04/19 12:40
Po miesiącach plotek i głośnych nazwisk poznaliśmy aktora, który dołączy do obsady kontynuacji hitu DC. Fani Gry o tron powinni być zadowoleni.

Po długim okresie spekulacji w końcu wiemy, kto wcieli się w jedną z kluczowych postaci w Batmana 2. Reżyser Matt Reeves znalazł swojego Christophera Denta — postać zagra Charles Dance, aktor doskonale znany fanom Gry o tron.

Charles Dance
Plotki, odmowy i w końcu konkret. Charles Dance zagra w Batmanie 2

Rola Denta była jedną z ostatnich niewiadomych w obsadzie filmu i przez wiele miesięcy krążyły wokół niej różne nazwiska. Wśród aktorów łączonych z projektem pojawiali się m.in. Robert De Niro, Brad Pitt, Stellan Skarsgård, Viggo Mortensen czy Daniel Craig. W praktyce jednak tylko część tych informacji mogła mieć jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Wiele wskazuje na to, że jedynym aktorem, który rzeczywiście mógł być blisko tej roli i ją odrzucił, był Stellan Skarsgård. Reszta nazwisk — w tym choćby Brad Pitt — mogła być jedynie efektem spekulacji i medialnego szumu.

Ostatecznie wybór padł na Charlesa Dance’a, znanego m.in. z roli Tywina Lannistera w Gra o tron. Brytyjski aktor ma na koncie wiele charakterystycznych ról. Ostatnio widzieliśmy go także w głośnym Frankensteinie. Grał także w takich filmach jak Obcy 3, Gra tajemnic, Gosford Park, czy Mank. Dance słynie z charyzmatycznych, dominujących ról.

Biorąc pod uwagę, jak długo trwał casting do tej roli, wiele wskazuje na to, że Christopher Dent, ojciec słynnego złoczyńcy znanego później jako Dwie Twarze, będzie ważną postacią w fabule. Film ma opowiadać o współpracy Batmana (Robert Pattinson), komisarza Gordona (Jeffrey Wright) oraz Harveya Denta (Sebastian Stan) w walce z przestępczością Gotham. W obsadzie znajdują się także m.in. Scarlett Johansson, Colin Farrell, Andy Serkis i Paul Dano. Zdjęcia do filmu mają ruszyć pod koniec maja, a premiera została zaplanowana na 1 października 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/18/charles-dance-cast-as-christopher-dent-in-the-batman-part-ii

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




