Kultowy superbohater powraca w nowej formie. To on zainspirował twórców Batmana

Kultowa postać znana jako Fantom szykuje się do powrotu w nowej formie. Trwają prace nad aktorskim serialem na podstawie klasycznego komiksu The Phantom, za który odpowiada reżyser i producent Reginald Hudlin. Projekt znajduje się obecnie na etapie rozwoju i powstaje we współpracy z King Features, należącym do koncernu Hearst.
Fantom – powstaje aktorski serial z kultowym superbohaterem
Fantom to jedna z najstarszych ikon popkultury. Komiks stworzony przez Lee Falka zadebiutował dziewięćdziesiąt lat temu, wyprzedzając takie postacie jak Batman czy Iron Man. Tytułowy bohater uznawany jest za pierwszego zamaskowanego herosa w historii, a jego legenda przez dekady była rozwijana na różnych rynkach i w różnych formach.
W ostatnich latach marka ponownie zaczęła zyskiwać na znaczeniu, między innymi dzięki cyfrowym wydaniom komiksów. Jednym z najgłośniejszych projektów był Phantom 2040, który przeniósł klasyczną mitologię w bardziej współczesne realia. Równolegle rozwijane są kolejne inicjatywy związane z marką, w tym nowa seria komiksowa, która wystartowała w 2025 roku.
Rozwój aktorskiego serialu na podstawie kultowego komiksu The Phantom to przełomowy krok w rozszerzaniu tej marki i dostosowaniu jej do współczesnych trendów kulturowych.
Dzięki współpracy z nominowanym do nagród reżyserem Reginaldem Hudlinem, który darzy ogromnym szacunkiem zarówno branżę komiksową, jak i materiał źródłowy, jesteśmy przekonani, że ta adaptacja spełni wysokie oczekiwania zarówno wieloletnich fanów, jak i nowych odbiorców na całym świecie – powiedział C.J. Kettler, prezes King Features.
Za kamerą stanie Hudlin, który ma doświadczenie nie tylko w filmie i telewizji, lecz także w świecie komiksów. W przeszłości pracował przy historiach z Czarną Panterą dla Marvela, a obecnie jest współwłaścicielem Milestone Media. Równolegle rozwijany jest również film oparty na postaci Static Shock.
Szczegóły fabularne obecnie trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo również, kiedy i na jakiej platformie będzie można oglądać serial Fantom.
