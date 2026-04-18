Kultowy superbohater powraca w nowej formie. To on zainspirował twórców Batmana

Radosław Krajewski
2026/04/18 21:00
Nadchodzi nowy rywal dla Marvela i DC.

Kultowa postać znana jako Fantom szykuje się do powrotu w nowej formie. Trwają prace nad aktorskim serialem na podstawie klasycznego komiksu The Phantom, za który odpowiada reżyser i producent Reginald Hudlin. Projekt znajduje się obecnie na etapie rozwoju i powstaje we współpracy z King Features, należącym do koncernu Hearst.

Fantom
Fantom – powstaje aktorski serial z kultowym superbohaterem

Fantom to jedna z najstarszych ikon popkultury. Komiks stworzony przez Lee Falka zadebiutował dziewięćdziesiąt lat temu, wyprzedzając takie postacie jak Batman czy Iron Man. Tytułowy bohater uznawany jest za pierwszego zamaskowanego herosa w historii, a jego legenda przez dekady była rozwijana na różnych rynkach i w różnych formach.

W ostatnich latach marka ponownie zaczęła zyskiwać na znaczeniu, między innymi dzięki cyfrowym wydaniom komiksów. Jednym z najgłośniejszych projektów był Phantom 2040, który przeniósł klasyczną mitologię w bardziej współczesne realia. Równolegle rozwijane są kolejne inicjatywy związane z marką, w tym nowa seria komiksowa, która wystartowała w 2025 roku.

Rozwój aktorskiego serialu na podstawie kultowego komiksu The Phantom to przełomowy krok w rozszerzaniu tej marki i dostosowaniu jej do współczesnych trendów kulturowych.

Dzięki współpracy z nominowanym do nagród reżyserem Reginaldem Hudlinem, który darzy ogromnym szacunkiem zarówno branżę komiksową, jak i materiał źródłowy, jesteśmy przekonani, że ta adaptacja spełni wysokie oczekiwania zarówno wieloletnich fanów, jak i nowych odbiorców na całym świecie – powiedział C.J. Kettler, prezes King Features.

Za kamerą stanie Hudlin, który ma doświadczenie nie tylko w filmie i telewizji, lecz także w świecie komiksów. W przeszłości pracował przy historiach z Czarną Panterą dla Marvela, a obecnie jest współwłaścicielem Milestone Media. Równolegle rozwijany jest również film oparty na postaci Static Shock.

Szczegóły fabularne obecnie trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo również, kiedy i na jakiej platformie będzie można oglądać serial Fantom.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/the-phantom-live-action-tv-series-reginald-hudlin-1236724486/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

