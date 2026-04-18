Kultowy superbohater powraca w nowej formie. To on zainspirował twórców Batmana

Kultowa postać znana jako Fantom szykuje się do powrotu w nowej formie. Trwają prace nad aktorskim serialem na podstawie klasycznego komiksu The Phantom, za który odpowiada reżyser i producent Reginald Hudlin. Projekt znajduje się obecnie na etapie rozwoju i powstaje we współpracy z King Features, należącym do koncernu Hearst.

Fantom – powstaje aktorski serial z kultowym superbohaterem

Fantom to jedna z najstarszych ikon popkultury. Komiks stworzony przez Lee Falka zadebiutował dziewięćdziesiąt lat temu, wyprzedzając takie postacie jak Batman czy Iron Man. Tytułowy bohater uznawany jest za pierwszego zamaskowanego herosa w historii, a jego legenda przez dekady była rozwijana na różnych rynkach i w różnych formach.