Klasyczne Call of Duty wracają? Przecieki wskazują na nowe wersje Black Ops

Pierwsze dwie odsłony kultowej serii mają trafić na PS4 i PS5 po ponad dekadzie od premiery.

Informacje pochodzą od znanego leakera PlayStation Game Size, który zauważył wpisy wskazujące na nowe wersje Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2. Wkrótce doniesienia uzupełnił insider CharlieIntel, twierdząc, że mowa o natywnych wydaniach na PS4, działających również na PS5 dzięki wstecznej kompatybilności.

Nowe przecieki sugerują, że Activision może szykować niespodziewany powrót dwóch kultowych odsłon serii Call of Duty. Według informatorów pierwsze części podserii Black Ops mają trafić na współczesne konsole PlayStation.

Co istotne, przecieki wskazują na zwykłe porty bazujące na wersjach z PS3, a nie pełnoprawne remastery z ulepszoną grafiką. Na razie nie ujawniono potencjalnej daty premiery.

Wygląda na to, że port może po prostu uczynić wersję na PS3 grywalną na PS4 (i na PS5 poprzez kompatybilność wsteczną)

Baza danych PlayStation Store obecnie zawiera tylko wersję na PS4 gry Black Ops i Black Ops 2, a nie natywną wersję na PS5

Oryginalne Black Ops z 2010 roku jest przez wielu fanów uznawane za jedną z najlepszych odsłon Call of Duty. Gra sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy i zdobyła liczne nominacje do nagród=. Z kolei Black Ops 2 z 2012 roku również okazało się ogromnym sukcesem, osiągając sprzedaż przekraczającą 24 miliony kopii.

Ewentualny powrót obu produkcji byłby ciekawym ruchem ze strony Activision. W ostatnich latach wydawca częściej stawiał na rebooty serii, czego przykładem jest współczesna trylogia Modern Warfare.

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, fani klasycznych odsłon Call of Duty mogą wkrótce wrócić do jednych z najbardziej cenionych kampanii i trybów multiplayer w historii serii.