Poznaliśmy wymagania Gears of War: E-Day na PC. Tak wygląda oficjalna specyfikacja

Microsoft ujawnił oficjalne wymagania sprzętowe dla Gears of War: E-Day. Nowa odsłona kultowej serii trafi na PC już 6 października i wykorzysta silnik Unreal Engine 5, co przełoży się na stosunkowo wysokie wymagania dotyczące pamięci masowej.

Gears of War: E-Day – wymagania sprzętowe na PC

Do uruchomienia gry w minimalnej konfiguracji gracze będą potrzebować procesora AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i5-10400, 12 GB pamięci RAM oraz karty pokroju GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6600. Produkcja zajmie aż 130 GB miejsca na dysku, a twórcy podkreślają, że wymagany będzie nośnik SSD.