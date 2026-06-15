Poznaliśmy wymagania Gears of War: E-Day na PC. Tak wygląda oficjalna specyfikacja

Microsoft ujawnił konfiguracje sprzętowe dla nowej odsłony serii. Do uruchomienia gry wystarczy 12 GB RAM.
Microsoft ujawnił oficjalne wymagania sprzętowe dla Gears of War: E-Day. Nowa odsłona kultowej serii trafi na PC już 6 października i wykorzysta silnik Unreal Engine 5, co przełoży się na stosunkowo wysokie wymagania dotyczące pamięci masowej.
Gears of War: E-Day – wymagania sprzętowe na PC
Do uruchomienia gry w minimalnej konfiguracji gracze będą potrzebować procesora AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i5-10400, 12 GB pamięci RAM oraz karty pokroju GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6600. Produkcja zajmie aż 130 GB miejsca na dysku, a twórcy podkreślają, że wymagany będzie nośnik SSD.
Zalecana konfiguracja obejmuje procesor AMD Ryzen 5 5600 lub Intel Core i5-11600K, 16 GB RAM oraz układy graficzne klasy RTX 3060 Ti, RTX 5060 czy Radeon RX 6700 XT. W obu przypadkach gra wymaga systemu zgodnego z DirectX 12.
The Coalition nie podało jeszcze, do jakiej rozdzielczości i liczby klatek na sekundę odnoszą się opublikowane konfiguracje. Możliwe, że bardziej szczegółowe wymagania – uwzględniające ustawienia graficzne czy obsługę wyższych rozdzielczości – zostaną opublikowane bliżej premiery.
GramTV przedstawia:
Gears of War: E-Day przeniesie graczy 14 lat przed wydarzenia z pierwszej części serii. Fabuła skupi się na Marcusie Feniksie i Domie Santiago podczas Dnia Emergence, czyli momentu, gdy Szarańcza po raz pierwszy zaatakowała ludzkość. Twórcy zapowiadają unowocześniony system ruchu i walki, zachowując jednocześnie charakterystyczną dla serii rozgrywkę opartą na osłonach.
Minimalne wymagania:
Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
System operacyjny: Windows 10 (wersja 64-bitowa) 22H 19045.7291
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