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Poznaliśmy wymagania Gears of War: E-Day na PC. Tak wygląda oficjalna specyfikacja

Mikołaj Berlik
2026/06/15 11:30
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Microsoft ujawnił konfiguracje sprzętowe dla nowej odsłony serii. Do uruchomienia gry wystarczy 12 GB RAM.

Microsoft ujawnił oficjalne wymagania sprzętowe dla Gears of War: E-Day. Nowa odsłona kultowej serii trafi na PC już 6 października i wykorzysta silnik Unreal Engine 5, co przełoży się na stosunkowo wysokie wymagania dotyczące pamięci masowej.

Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day – wymagania sprzętowe na PC

Do uruchomienia gry w minimalnej konfiguracji gracze będą potrzebować procesora AMD Ryzen 5 2600X lub Intel Core i5-10400, 12 GB pamięci RAM oraz karty pokroju GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6600. Produkcja zajmie aż 130 GB miejsca na dysku, a twórcy podkreślają, że wymagany będzie nośnik SSD.

Zalecana konfiguracja obejmuje procesor AMD Ryzen 5 5600 lub Intel Core i5-11600K, 16 GB RAM oraz układy graficzne klasy RTX 3060 Ti, RTX 5060 czy Radeon RX 6700 XT. W obu przypadkach gra wymaga systemu zgodnego z DirectX 12.

The Coalition nie podało jeszcze, do jakiej rozdzielczości i liczby klatek na sekundę odnoszą się opublikowane konfiguracje. Możliwe, że bardziej szczegółowe wymagania – uwzględniające ustawienia graficzne czy obsługę wyższych rozdzielczości – zostaną opublikowane bliżej premiery.

GramTV przedstawia:

Gears of War: E-Day przeniesie graczy 14 lat przed wydarzenia z pierwszej części serii. Fabuła skupi się na Marcusie Feniksie i Domie Santiago podczas Dnia Emergence, czyli momentu, gdy Szarańcza po raz pierwszy zaatakowała ludzkość. Twórcy zapowiadają unowocześniony system ruchu i walki, zachowując jednocześnie charakterystyczną dla serii rozgrywkę opartą na osłonach.

Minimalne wymagania:

  • Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 10 (wersja 64-bitowa) 22H 19045.7291
  • Procesor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / i5‑10400
  • Pamięć: 12 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 / Intel A580
  • DirectX: wersja 12
  • Sieć: szerokopasmowe połączenie internetowe
  • Pamięć: 130 GB wolnego miejsca
  • Karta dźwiękowa: urządzenie audio zgodne z systemem Windows
  • Dodatkowe uwagi: Pamięć: wymagany dysk SSD (dysk półprzewodnikowy)

Zalecane wymagania:

  • Wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny
  • System operacyjny: Windows 11 64-bitowy (25H2) lub nowszy
  • Procesor: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT / Intel B580
  • DirectX: wersja 12
  • Sieć: szerokopasmowe połączenie internetowe
  • Pamięć: 130 GB wolnego miejsca
  • Karta dźwiękowa: urządzenie audio zgodne z systemem Windows
  • Dodatkowe uwagi: Pamięć: wymagany dysk SSD (dysk półprzewodnikowy)
Jak już wspomnieliśmy, Gears of War: E-Day zadebiutuje 6 października na PC i Xbox Series X/S.
Źródło:https://www.dsogaming.com/news/official-pc-requirements-for-gears-of-war-e-day-revealed/

Tagi:

News
PC
wymagania sprzętowe
wymagania
Gears of War
The Coalition
Xbox Series X
Xbox Series S
Gears of War: E-Day
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112