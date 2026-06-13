"Nie ma rzeczy niemożliwych". Twórcy Stellar Blade sugerują wersję na XBOXA

Większość, ale nie wszystkich. Są bowiem i tacy, którzy nadal czekają na premierę części pierwszej.

Stellar Blade jednak trafi na XBOXA?

Mowa tutaj oczywiście o posiadaczach XBOXÓW. Bo przypomnijmy, że Stellar Blade pierwotnie trafiło na rynek wiosną 2024 roku – wówczas jedynie na PlayStation 5. Nieco ponad rok później, tj. w czerwcu roku 2025 doczekało się też wydania na komputer osobiste. Niedawno zaś przy okazji Nintendo Direct 2026 ogłoszono kolejny port, tym razem na Nintendo Switch 2. Nic więc dziwnego, że społeczność XBOX Series X/S czuje się na swój sposób pokrzywdzona. Niemniej dyrektor wydawniczy studia Shift Up, Edouard Akopcan, na nowo wlał nadzieję w serca fanów. I to tylko za pośrednictwem jednego wpisu w mediach społecznościowych.