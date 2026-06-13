"Nie ma rzeczy niemożliwych". Twórcy Stellar Blade sugerują wersję na XBOXA

Niedawno oficjalnie zapowiedziano drugą odsłonę serii Stellar Blade. I większość fanów gatunku informacja ta na pewno ucieszyła.
Większość, ale nie wszystkich. Są bowiem i tacy, którzy nadal czekają na premierę części pierwszej.
Stellar Blade jednak trafi na XBOXA?
Mowa tutaj oczywiście o posiadaczach XBOXÓW. Bo przypomnijmy, że Stellar Blade pierwotnie trafiło na rynek wiosną 2024 roku – wówczas jedynie na PlayStation 5. Nieco ponad rok później, tj. w czerwcu roku 2025 doczekało się też wydania na komputer osobiste. Niedawno zaś przy okazji Nintendo Direct 2026 ogłoszono kolejny port, tym razem na Nintendo Switch 2. Nic więc dziwnego, że społeczność XBOX Series X/S czuje się na swój sposób pokrzywdzona. Niemniej dyrektor wydawniczy studia Shift Up, Edouard Akopcan, na nowo wlał nadzieję w serca fanów. I to tylko za pośrednictwem jednego wpisu w mediach społecznościowych.
Temat XBOXA został wywołany przez jednego z użytkowników, któremu Akopcan odpowiedział w sposób wyraźnie sugerujący nadejście wersji na XBOXA:
Akopcan: Możliwość ogłoszenia nowej platformy (NS2) po okresie wyłączności na PS5 to ogromna sprawa dla naszych ambicji związanych z wydawaniem gier na własną rękę. To pierwszy krok w stronę dotarcia do jak największej liczby fanów, ale zbudowanie struktury potrzebnej do realizacji tego celu zajmie nam trochę czasu.
HERESJOHNNY61: Czy to oznacza, że możemy spodziewać się wersji na Xboxa w pewnym momencie w przyszłości? Pyta o to wielu graczy xboxowych i jestem pewien, że doceniliby oni, gdybyś ich uspokoił.
Akopcan: Nie ma rzeczy niemożliwych, potrzebujemy tylko czasu.
GramTV przedstawia:
Stellar Blade było dla Shift Up debiutem jeżeli chodzi o segment AAA. I to debiutem naprawdę udanym, bo gra zdominowała galę Korean Game Awards 2024, zgarniając tam aż 7 statuetek, a do tego dołożyła nominacje w prestiżowych plebiscytach The Game Awards, British Academy Games Awards i D.I.C.E. Awards. Produkcja może też pochwalić się średnią 81/100 zarówno na Metacriticu, jak i na OpenCriticu. Podczas niedawnego Summer Game Fest 2026 zapowiedziano kontynuację o nazwie Stellar Blade: Blood Rain, której termin premiery pozostaje jednak nieznany.
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