Nadchodzący reboot arcydzieła science fiction nie powstanie? HBO niezadowolone z pierwszej wersji historii

Stacja odrzuciła pierwszą wersję scenariusza.

Planowana przez HBO serialowa adaptacja komiksu V jak Vendetta napotkała poważne problemy. Stacja miała zrezygnować ze scenariusza przygotowanego przez brytyjskiego twórcę Pete’a Jacksona, przez co zapowiedziana osiem miesięcy temu produkcja nie powstanie w przedstawionej przez niego wersji. V jak Vendetta – serialowy reboot z problemami Informacje o problemach projektu przekazał Jeff Sneider w newsletterze The InSneider. Według jego źródeł HBO odrzuciło scenariusz napisany przez Jacksona. Oznacza to, że prace nad dotychczasową wersją serialu zostały zakończone.

Nie musi to jednak oznaczać całkowitego porzucenia marki. Osoba związana z HBO miała zaznaczyć, że rezygnacja z obecnego pomysłu nie wyklucza przygotowania w przyszłości zupełnie innej telewizyjnej adaptacji V jak Vendetta. Projekt mógłby więc powrócić z nowym scenarzystą, odmienną koncepcją fabularną oraz innym podejściem do materiału źródłowego. Scenariusz Pete’a Jacksona miał przedstawiać opowieść osadzoną w realiach historycznych, prawdopodobnie nawiązujących do politycznej sytuacji Wielkiej Brytanii w latach 80. Oryginalny komiks autorstwa Alana Moore’a i Davida Lloyda czerpał inspiracje między innymi z okresu rządów Margaret Thatcher.

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HBO miało jednak oczekiwać bardziej współczesnej interpretacji. Stacja chciała podobno zestawić historię zamaskowanego anarchisty z aktualnym krajobrazem politycznym oraz pokazać, jakie działania podobna postać mogłaby podejmować we współczesnym świecie. Różnice dotyczące wizji projektu miały ostatecznie doprowadzić do odrzucenia scenariusza Jacksona. Przedstawiciele HBO oraz DC nie skomentowali oficjalnie tych doniesień. Nie wiadomo również, czy w najbliższym czasie studio rozpocznie poszukiwania nowego scenarzysty, który przygotuje kolejną wersję serialu. V jak Vendetta przedstawia dystopijną wizję Wielkiej Brytanii, w której faszystowski reżim przekształcił kraj w brutalne państwo policyjne. Przeciwko władzy występuje tajemniczy V, ukrywający twarz pod charakterystyczną maską Guya Fawkesa. Jego działania prowadzą do narodzin anarchistycznego ruchu, którego celem jest obalenie totalitarnego systemu. Komiks doczekał się już filmowej adaptacji z 2005 roku. W głównych rolach wystąpili w niej Hugo Weaving oraz Natalie Portman. Produkcja ma ponownie trafić do kin jeszcze w tym roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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