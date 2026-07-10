Udanie wskrzesił podupadającą serię science fiction. Teraz zaskoczy wszystkich nowym animowanym horrorem pełnym humoru

Dan Trachtenberg, który w ostatnich latach tchnął nowe życie w markę Predator, przygotowuje zupełnie nowy projekt.

Dan Trachtenberg w ostatnich latach stał się jednym z najbardziej cenionych twórców współczesnego kina science fiction. To właśnie on odpowiada za odbudowanie marki Predator, najpierw dzięki świetnie przyjętemu Prey, później filmowi Predator: Strefa zagrożenia, a także jako producent kreatywny animacji Predator: Pogromca zabójców. Teraz reżyser postanowił na chwilę odejść od brutalnego science fiction i spróbować swoich sił w zupełnie innym gatunku. Horror dla całej rodziny z premierą w piątek 13. Paramount Animation ogłosiło datę premiery nowego filmu Trachtenberga, który będzie adaptacją niezależnego komiksu Freddy the 13th autorstwa Yehudiego Mercado. Produkcja trafi do kin 13 października 2028 roku, a więc symbolicznie w piątek trzynastego. Reżyserem filmu będzie sam Dan Trachtenberg, który jednak podzieli się obowiązkami z Mercado. Obaj będą również producentami projektu.

Historia opowie o rodzinnych wakacjach, które niespodziewanie zamieniają się w koszmar. Wszystko za sprawą wujka Freddy'ego, który przypadkowo zabija legendarnego Boogeymana i... przejmuje jego nadprzyrodzone moce. To wydarzenie uruchamia serię niebezpiecznych, ale jednocześnie komediowych wydarzeń. Paramount określa produkcję jako familijną komedię grozy z kategorią PG, która ma łączyć strach i humor w sposób przystępny zarówno dla młodszych, jak i starszych widzów.

GramTV przedstawia:

Zapowiedź nie jest przypadkowa. Zaledwie kilka miesięcy temu Trachtenberg podpisał z Paramount Pictures wieloletnią umowę first-look, obejmującą zarówno reżyserowanie, jak i produkcję nowych projektów. Freddy the 13th będzie jednym z pierwszych efektów tej współpracy. Choć reżyser w ostatnich latach kojarzony był przede wszystkim z odświeżeniem uniwersum Predatora, jego nowy projekt pokazuje, że nie zamierza zamykać się w jednym gatunku. Zamiast kolejnego widowiska science fiction postawił na animację, która ma połączyć elementy horroru, komedii i kina familijnego. Jeśli uda mu się powtórzyć sukces, jaki osiągnął z marką Predator, Paramount może zyskać zupełnie nową franczyzę.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









