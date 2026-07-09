Kapitan Bomba wraca po 13 latach. Zapowiedziano Wielki Powrót, który ma już datę premiery

Widzowie otrzymają nową produkcję z popularnego animowanego serialu.

Fani twórczości Bartosza Walaszka otrzymali prawdziwy powód do ekscytacji. Na oficjalnym kanale YouTube Kapitana Bomby pojawiła się tajemnicza zapowiedź zatytułowana „Wielki Powrót”. Premiera materiału została zaplanowana na 12 lipca 2026 roku, na godzinę 19:00. Kapitan Bomba otrzyma zupełnie nowy odcinek po 13 latach? Na ten moment nie wiadomo jednak, czym dokładnie okaże się zapowiedziana produkcja. Może chodzić o nowy odcinek, specjalny materiał, większą zapowiedź, a nawet projekt związany z uniwersum Kapitana Bomby. Oficjalny kanał nie zdradził żadnych dodatkowych szczegółów poza tytułem, datą oraz godziną premiery, dlatego wśród widzów natychmiast ruszyła fala domysłów.

Grafika promująca „Wielki Powrót” tylko podkręciła atmosferę. Widać na niej Tytusa Bombę oraz kosmiczne postacie dobrze znane fanom serialu, czyli Skurwola i Kurvinoxa. Bohaterowie zostali przedstawieni przy tabliczce Ouija, co może sugerować rytuał, kontakt z duchami albo po prostu kolejny absurdalny żart w stylu Walaszka. Na razie trudno stwierdzić, czy jest to trop fabularny, czy wyłącznie element promocyjny. Kapitan Bomba to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich seriali animowanych dla dorosłych. Produkcja była emitowana od 2007 do 2013 roku i przez lata dorobiła się statusu kultowego fenomenu. Widzowie pokochali ją za wulgarny, absurdalny humor, science fiction przepuszczone przez bardzo swojski filtr, charakterystyczne dialogi oraz nazwy postaci, planet i gatunków, które na długo zostały w pamięci odbiorców. Łącznie ukazały się 164 odcinki w 9 sezonach. Uniwersum doczekało się również spin-offów, takich jak Laserowy Gniew Dzidy oraz Galaktyczne Lektury, a także dwóch filmów pełnometrażowych, czyli Kapitan Bomba: Kutapokalipsa i Kapitan Bomba: Zemsta Faraona. Po zakończeniu serialu fani przez lata domagali się nowych odcinków, a hasło „Walaszek grubasie, kiedy nowy Bomba?” stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych internetowych żartów związanych z twórczością autora.

GramTV przedstawia:

Prace nad oryginalnym serialem zakończyły się po konflikcie pomiędzy Bartoszem Walaszkiem a stacją 4fun.tv, która emitowała produkcję. W 2020 roku prawa do tytułów związanych z uniwersum Kapitana Bomby przejęła spółka CDA SA, co od czasu do czasu podsycało nadzieje na powrót serii. Zapowiedź „Wielkiego Powrotu” wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. W komentarzach pod materiałem nie brakuje pytań, czy widzowie zobaczą zupełnie nowy odcinek, odnaleziony wcześniej materiał, czy może jednorazową niespodziankę. Pojawiają się też żarty nawiązujące do słynnego stylu pracy Walaszka i ostrożny entuzjazm osób, które czekały na powrót Kapitana Bomby przez ponad dekadę. Na konkrety trzeba jeszcze chwilę poczekać. Wszystko wyjaśni się 12 lipca 2026 roku o godzinie 19:00, kiedy „Wielki Powrót” trafi na oficjalny kanał Kapitana Bomby.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.