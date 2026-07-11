Kapitan Bomba bez Bartosza Walaszka? Twórca animacji odcina się od nowych odcinków

To w końcu dostaniemy nowego Kapitana Bombę, czy też nie?

Zapowiedź „Wielkiego powrotu” Kapitana Bomby wywołała ogromne zainteresowanie wśród fanów kultowej animacji. Okazuje się jednak, że Bartosz Walaszek oraz jego studio nie mają nic wspólnego z przygotowywaną premierą ani kanałami publikującymi materiały. Kapitan Bomba – Bartosz Walaszek odcina się od nowej produkcji Kilka dni temu na kanale YouTube KAPITAN BOMBA – kanał oficjalny pojawiła się zapowiedź materiału zatytułowanego „Wielki powrót”. Jego premierę zaplanowano na 12 lipca 2026 roku o godzinie 19:00, co natychmiast wzbudziło nadzieje na wznowienie kultowego serialu po około trzynastu latach przerwy.

Nie ujawniono jednak, czy chodzi o zupełnie nowy odcinek, film, kompilację starszych materiałów, czy jeszcze inną produkcję. Sam tytuł oraz sposób promocji wystarczyły jednak, aby wielu widzów uznało, że Bartosz Walaszek rzeczywiście wraca do historii kapitana Tytusa Bomby i jego kosmicznych przygód. Wątpliwości pojawiły się po reakcji osób związanych ze SPInka Film Studio. Jak wynika z komentarza opublikowanego w mediach społecznościowych w imieniu studia, producenta animacji Bartosza Walaszka, informacja o powrocie została określona jako fałszywy komunikat. W kolejnej odpowiedzi doprecyzowano, że SPInka Film Studio oraz Bartosz Walaszek nie mają nic wspólnego z profilami społecznościowymi ani kanałem YouTube Kapitana Bomby. Oznacza to, że zaplanowany materiał nie jest oficjalnym powrotem twórcy do serii, przynajmniej w rozumieniu nowych odcinków przygotowanych przez Walaszka i jego zespół.

GramTV przedstawia:

Nie musi to oznaczać, że sama premiera zostanie odwołana. Materiał „Wielki powrót” nadal figuruje na kanale i ma pojawić się zgodnie z harmonogramem. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokładnie odpowiada za jego przygotowanie ani co ostatecznie zobaczą widzowie. Oryginalny Kapitan Bomba doczekał się 164 odcinków podzielonych na dziewięć sezonów. Seria otrzymała również produkcje poboczne, takie jak Laserowy Gniew Dzidy i Galaktyczne Lektury, a także dwa filmy pełnometrażowe: Zemsta Faraona oraz Kutapokalipsa. Przez lata przeszkodą w przygotowaniu kolejnych odcinków pozostawała kwestia praw do marki. Bartosz Walaszek wielokrotnie wskazywał, że nie należy już ona do niego. W 2020 roku prawa do animacji zostały przejęte od 4Fun Media przez spółkę CDA, co już wtedy wywołało spekulacje dotyczące ewentualnego wznowienia serii. W ostatnich latach na kanale Kapitana Bomby publikowano przede wszystkim archiwalne epizody, kompilacje oraz materiały związane z Porucznikiem Kaburą. Sam Walaszek rozwijał natomiast inne animacje, między innymi Blok Ekipę. Na odpowiedź dotyczącą zawartości „Wielkiego powrotu” trzeba więc poczekać do premiery. Już teraz wiadomo jednak, że widzowie oczekujący nowych odcinków stworzonych osobiście przez Bartosza Walaszka powinni ostudzić emocje. Wszystko wskazuje na to, że zapowiadany materiał powstaje bez udziału twórcy oryginalnej serii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.