Nowy Fallout już w 2027 roku? Najpierw tajemniczy remaster, później pełnoprawna piąta odsłona serii

Fani serii Fallout mogą wkrótce otrzymać nową grę, która osłodzi im czas oczekiwania na pełnoprawną piątą odsłonę cyklu. W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że już w 2027 roku zadebiutuje kolejna gra z postapokaliptycznego uniwersum Bethesdy. Fallout – remaster w 2027 roku, a kilka lat później piąta część serii Według najnowszych doniesień, na Fallout 5 przyjdzie nam jeszcze poczekać naprawdę długo. Wszystko przez sytuację wokół kolejnych dużych projektów Bethesdy. Niedawno pojawiły się informacje, że The Elder Scrolls 6 może trafić na rynek dopiero w 2028 lub nawet 2029 roku. To oznacza, że nowy główny Fallout prawdopodobnie nie ukaże się przed połową następnej dekady.

W międzyczasie Bethesda i Xbox najwyraźniej szukają sposobu, by utrzymać zainteresowanie marką. Jedną z możliwości miałoby być przygotowanie nowej gry pobocznej w stylu Fallout: New Vegas albo odświeżenie starszych odsłon serii. Tę drugą drogę firma obrała już wcześniej przy okazji The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, które odniosło spory sukces. Najnowszy raport sugeruje właśnie taki scenariusz. Według przecieków w 2027 roku ma zadebiutować remaster jednej z klasycznych odsłon Fallouta. Źródło nie podaje konkretnego tytułu, ale wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów wymienia się Fallout 3 oraz Fallout: New Vegas.

Powrót New Vegas wydaje się kuszącą opcją, szczególnie w kontekście popularnego serialu Fallout, który ponownie rozbudził zainteresowanie marką. Z drugiej strony Fallout 3 pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych odsłon serii. To również pierwsza część przygotowana przez Bethesdę, dlatego wielu graczy uważa ją za najbardziej prawdopodobnego kandydata do odświeżenia. Raport zaznacza jednocześnie, że nie chodzi o starsze, klasyczne Fallouty sprzed ery Bethesdy, a powód jest prosty. Zapotrzebowanie na remastery pierwszych części serii ma być znacznie mniejsze niż w przypadku bardziej współczesnych odsłon. Z kolei Fallout 4 i Fallout 76 są jeszcze zbyt świeżymi produkcjami, by wymagały gruntownego odnowienia. Źródłem przecieku jest Jez Corden, znany insider związany ze światem Xboxa. Dziennikarz wielokrotnie publikował wcześniej trafne informacje dotyczące planów Microsoftu i Bethesdy, choć jego doniesienia nie zawsze się potwierdzały. Na ten moment ani Bethesda, ani Xbox nie odniosły się oficjalnie do sprawy.

