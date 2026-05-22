007 First Light rozwścieczyło graczy. Twórcy ukrywali Denuvo do ostatniej chwili

Ta jednak mogła teraz zmaleć. Wszystko przez twórców, którzy do ostatniej chwili chowali nieprzyjemną dla graczy informację.

Denuvo w 007 First Light

Otóż na karcie 007 First Light w serwisie Steam pojawiła się niepokojąca adnotacja. Okazuje się bowiem, że najnowsza produkcja IO Interactive będzie zabezpieczona za pomocą kontrowersyjnego DRM-u Denuvo. Już sam fakt jego wykorzystania budzi kontrowersje. Te wzmógł fakt, iż studio o fakcie jego implementacji poinformowało na mniej niż tydzień przed premierą. Wcześniej nie było żadnych sygnałów wskazujących, iż najnowsza produkcja o Agencie Jej Królewskiej Mości może posiadać tego typu zabezpieczenia. Trudno zatem dziwić się, iż takich ruch nie został zbyt dobrze przyjęty przez społeczność graczy. Jeden z użytkowników na reddicie był na tyle wściekły, że anulował swoje przedpremierowe zamówienie.