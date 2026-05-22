Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light rozwścieczyło graczy. Twórcy ukrywali Denuvo do ostatniej chwili

Maciej Petryszyn
2026/05/22 15:50
0
0

Premiera 007 First Light już za pasem. Fani Jamesa Bonda z pewnością zacierają więc ręce z ekscytacji.

Ta jednak mogła teraz zmaleć. Wszystko przez twórców, którzy do ostatniej chwili chowali nieprzyjemną dla graczy informację.

007 First Light
007 First Light

Denuvo w 007 First Light

Otóż na karcie 007 First Light w serwisie Steam pojawiła się niepokojąca adnotacja. Okazuje się bowiem, że najnowsza produkcja IO Interactive będzie zabezpieczona za pomocą kontrowersyjnego DRM-u Denuvo. Już sam fakt jego wykorzystania budzi kontrowersje. Te wzmógł fakt, iż studio o fakcie jego implementacji poinformowało na mniej niż tydzień przed premierą. Wcześniej nie było żadnych sygnałów wskazujących, iż najnowsza produkcja o Agencie Jej Królewskiej Mości może posiadać tego typu zabezpieczenia. Trudno zatem dziwić się, iż takich ruch nie został zbyt dobrze przyjęty przez społeczność graczy. Jeden z użytkowników na reddicie był na tyle wściekły, że anulował swoje przedpremierowe zamówienie.

GramTV przedstawia:

Samo Denuvo to jeden z tych DRM-ów, który bardziej karze graczy uczciwych niż złodziei. W przypadku kilku gier oprogramowanie to udało się złamać już kilka miesięcy po premierze. Tymczasem ci, którzy chcą być uczciwi, już na starcie muszą nierzadko mierzyć się z wyraźnymi spadkami wydajności. Spadkami ewidentnie spowodowanymi samym Denvuo, bo nie brakowało przypadków, gdy po usunięciu DRM-u z danych pozycji zaczęły one działać zdecydowanie lepiej. Pytanie, jak będzie w tym wypadku? Szczególnie że opublikowane niedawno wymagania sprzętowe 007 First Light do najniższych raczej nie należały.

To nie pierwszy raz, gdy taka informacja skrywana jest niemalże do samego końca. Podobnie było wszak w przypadku dopiero co wydanego LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Nic więc dziwnego, że pojawiają się postulaty, by Valve wymagało od wydawców ujawnienia informacji o DRM-ie jeszcze przed rozpoczęciem przedsprzedaży.

Źródło:https://www.notebookcheck.net/Denuvo-added-to-007-First-Light-6-days-before-release-date-canceling-pre-orders.1302774.0.html

Tagi:

News
IO Interactive
DRM
kontrowersje
Denuvo
James Bond
IOI
007
Bond
007 First Light
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112