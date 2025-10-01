Nowy James Bond już wybrany? Amazon naciska na tego aktora

Ale decydujący głos mają reżyser i scenarzysta.

Czy Jacob Elordi zostanie nowym Jamesem Bondem? Według najnowszych przecieków Amazon poważnie rozważa obsadzenie w roli 007 australijskiego aktora znanego z serialu Euforia i filmów Saltburn czy Priscilla. Ostateczna decyzja ma zapaść w 2026 roku, a premiera nowego filmu planowana jest na 2028 rok. Amazon rozważa Jacoba Elordiego jako Jamesa Bonda Źródła branżowe donoszą, że Jacob Elordi jest jednym z głównych kandydatów do roli agenta 007 w nowej odsłonie serii. Aktor nie otrzymał jeszcze oficjalnej propozycji, ale w przyszłym roku ma przejść próby ekranowe obejmujące charakterystyczny smoking i scenę akcji. Amazon MGM nie udzielił komentarza w sprawie tych doniesień.

Kluczowy głos w sprawie obsady ma mieć Denis Villeneuve, który stanie za kamerą 26. filmu o Jamesie Bondzie. Jednocześnie scenariusz przygotowuje Steven Knight, twórca Peaky Blinders. Jego wizja ma być bardziej brutalna i wierniejsza literackiemu pierwowzorowi autorstwa Iana Fleminga.

Niedawno media informowały, że Amazon poszukuje nieznanego brytyjskiego aktora. Elordi nie spełnia tego kryterium, jest Australijczykiem i cieszy się coraz większą popularnością, a już wkrótce zobaczymy go w takich filmach, jak Frankenstein, który otrzymał nowy zwiastun, a także Wichrowe wzgórza, gdzie zagrał u boku Margot Robbie. Scenariusz nowego filmu ma czerpać z pierwszych powieści Fleminga. Możliwe, że historia opowie o początkach kariery Jamesa Bonda, jego służbie w marynarce wojennej i rekrutacji do MI6. Pojawiają się też sugestie, że akcja zostanie osadzona w latach 50. lub 60., co doda historii klasycznego, zimnowojennego klimatu. Formalne rozmowy o obsadzie mają rozpocząć się po zakończeniu prac Villeneuve’a nad Diuną: Część Trzecia. Zdjęcia do Bonda 26 rozpoczną się najprawdopodobniej w 2027 roku, a premiera zaplanowana jest na listopad 2028 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją serii.

