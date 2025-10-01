Film o kultowym potworze w nowym zwiastunie. Netflix zgarnie kolejne Oscary?

To będzie jedna z najważniejszych produkcji z tegorocznym sezonie nagród.

Już w tym miesiącu odbędą się pierwsze pokazy filmu Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Produkcja otrzyma nawet specjalne, limitowane seanse w salach IMAX. Z tej okazji Netflix zaprezentował nowy zwiastun swojego oczekiwanego horroru, który zebrał bardzo dobre recenzje wśród krytyków. Już wkrótce każdy sam będzie mógł się przekonać, jak wyszła nowa wersja kultowego potwora Frankensteina. Poniżej zobaczycie wspomniany zwiastun, a także nowy plakat.

Oficjalny opis filmu zapowiada historię o genialnym, ale egoistycznym naukowcu, który ożywia stworzenie w potwornym eksperymencie. To wydarzenie prowadzi do tragicznych konsekwencji zarówno dla twórcy, jak i jego dzieła.

W obsadzie znaleźli się: Oscar Isaac jako dr Victor Frankenstein, Mia Goth jako Elizabeth oraz Jacob Elordi w roli Potwora. Dołączają do nich Ralph Ineson jako profesor Krempe, Christoph Waltz jako Harlander, a także Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Covery i Charles Dance.

Przypomnijmy, że premierę filmu Frankenstein zaplanowano na 7 listopad tego roku na Netflixie.

Frankenstein – nowy zwiastun i plakat nadchodzącego filmu Netflixa

