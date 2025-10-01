Zaloguj się lub Zarejestruj

Film o kultowym potworze w nowym zwiastunie. Netflix zgarnie kolejne Oscary?

Radosław Krajewski
2025/10/01 15:06
1
0

To będzie jedna z najważniejszych produkcji z tegorocznym sezonie nagród.

Już w tym miesiącu odbędą się pierwsze pokazy filmu Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Produkcja otrzyma nawet specjalne, limitowane seanse w salach IMAX. Z tej okazji Netflix zaprezentował nowy zwiastun swojego oczekiwanego horroru, który zebrał bardzo dobre recenzje wśród krytyków. Już wkrótce każdy sam będzie mógł się przekonać, jak wyszła nowa wersja kultowego potwora Frankensteina. Poniżej zobaczycie wspomniany zwiastun, a także nowy plakat.

Frankenstein

Oficjalny opis filmu zapowiada historię o genialnym, ale egoistycznym naukowcu, który ożywia stworzenie w potwornym eksperymencie. To wydarzenie prowadzi do tragicznych konsekwencji zarówno dla twórcy, jak i jego dzieła.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się: Oscar Isaac jako dr Victor Frankenstein, Mia Goth jako Elizabeth oraz Jacob Elordi w roli Potwora. Dołączają do nich Ralph Ineson jako profesor Krempe, Christoph Waltz jako Harlander, a także Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Covery i Charles Dance.

Przypomnijmy, że premierę filmu Frankenstein zaplanowano na 7 listopad tego roku na Netflixie.

Frankenstein – nowy zwiastun i plakat nadchodzącego filmu Netflixa

Wczytywanie ramki mediów.
Frankenstein – plakat

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:50

O choliba, wreszcie jest na co czekać!




