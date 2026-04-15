God of War: Spin-off z Faye na horyzoncie? Tyr, Merlin i wiele mitologii w nowych przeciekach

Od premiery God of War Ragnarok minęły już cztery lata, a studio Santa Monica konsekwentnie milczy na temat swoich kolejnych kroków. Jednak najnowsze raporty (z 14 kwietnia 2026 roku) sugerują, że nowa odsłona serii jest bliżej, niż myśleliśmy – choć może nie być tym, czego spodziewają się fani Kratosa.

God of War – Faye jako główna bohaterka?

Zgodnie z doniesieniami serwisu MP1st oraz insidera Toma Hendersona, kolejna gra z uniwersum to prequel, w którym pierwsze skrzypce zagra Faye (zmarła żona Kratosa). Historia ma skupić się na czasach przed przybyciem Spartanina do Midgardu. Kratos ma pojawić się jedynie w formie gościnnego występu. Drugą grywalną postacią ma być nordycki bóg wojny, Tyr. Co ciekawe, przecieki wspominają o dość nietypowych towarzyszach: „galaretowatym sześcianie” oraz gadającym mieczu, którym rzekomo ma być Merlin.