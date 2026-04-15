God of War: Spin-off z Faye na horyzoncie? Tyr, Merlin i wiele mitologii w nowych przeciekach

Od premiery God of War Ragnarok minęły już cztery lata, a studio Santa Monica konsekwentnie milczy na temat swoich kolejnych kroków. Jednak najnowsze raporty (z 14 kwietnia 2026 roku) sugerują, że nowa odsłona serii jest bliżej, niż myśleliśmy – choć może nie być tym, czego spodziewają się fani Kratosa.
God of War – Faye jako główna bohaterka?
Zgodnie z doniesieniami serwisu MP1st oraz insidera Toma Hendersona, kolejna gra z uniwersum to prequel, w którym pierwsze skrzypce zagra Faye (zmarła żona Kratosa). Historia ma skupić się na czasach przed przybyciem Spartanina do Midgardu. Kratos ma pojawić się jedynie w formie gościnnego występu. Drugą grywalną postacią ma być nordycki bóg wojny, Tyr. Co ciekawe, przecieki wspominają o dość nietypowych towarzyszach: „galaretowatym sześcianie” oraz gadającym mieczu, którym rzekomo ma być Merlin.
To, co najbardziej elektryzuje fanów, to potwierdzenie podróży poza świat nordycki. Gra ma eksplorować mitologię Majów, o czym spekulowano już po znalezieniu wskazówek w części z 2018 roku. Źródła MP1st potwierdzają również obecność elementów z wierzeń chińskich i japońskich.
Tom Henderson w swoim podcaście zasugerował, że ogłoszenie nowej gry z serii God of War planowane jest na kwiecień. Może to oznaczać, że zbliżający się pokaz PlayStation (State of Play), o którym plotkuje się w kontekście 16 kwietnia, będzie miejscem oficjalnej prezentacji.
Więc ja też słyszałem gdzie indziej, mniej więcej w zeszłym miesiącu, że wkrótce ma zostać ogłoszona nowa część „God of War”, i to właśnie w kwietniu… …kolejna część z głównej serii.
Na ten moment są to jednak nieoficjalne doniesienia, a na potwierdzenie od deweloperów musimy jeszcze poczekać.
