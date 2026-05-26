Silver Pines zachwyci fanów Twin Peaks? Nowy survival horror na długim gameplayu

W październiku otrzymaliśmy zapowiedź Silver Pines – survival horroru typu metroidvania, którego akcja rozgrywa się w amerykańskim miasteczku. Prace nad wspomnianym tytułem cały czas trwają, ale twórcy postanowili przypomnieć fanom gatunku o swojej grze. W sieci pojawił się bowiem 12-minutowy gameplay z nadchodzącej produkcji Wych Elm.

Silver Pines na 12-minutowy gameplayu. Nowy survival horror otrzyma niebawem demo

Udostępniony na kanale IGN materiał wideo pokazuje pierwsze 12 minut z Silver Pines. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji, ale to nie koniec wartych uwagi informacji. Już niedługo użytkownicy komputerów osobistych będą mogli bowiem sami przetestować wspomnianą produkcję.