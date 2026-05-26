Silver Pines zachwyci fanów Twin Peaks? Nowy survival horror na długim gameplayu

Już niedługo gracze PC będą mogli sami przetestować produkcję Wych Elm.
W październiku otrzymaliśmy zapowiedź Silver Pines – survival horroru typu metroidvania, którego akcja rozgrywa się w amerykańskim miasteczku. Prace nad wspomnianym tytułem cały czas trwają, ale twórcy postanowili przypomnieć fanom gatunku o swojej grze. W sieci pojawił się bowiem 12-minutowy gameplay z nadchodzącej produkcji Wych Elm.
Udostępniony na kanale IGN materiał wideo pokazuje pierwsze 12 minut z Silver Pines. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, jak gra prezentuje się w akcji, ale to nie koniec wartych uwagi informacji. Już niedługo użytkownicy komputerów osobistych będą mogli bowiem sami przetestować wspomnianą produkcję.
Już 1 czerwca 2026 roku na Steam udostępniona zostanie wersja demonstracyjna Silver Pines. Niestety twórcy nie podzielili się żadnymi szczegółami na temat nadchodzącego dema. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak obejrzeć gameplay znajdujący się na dole wiadomości i odliczać dni do najbliższego poniedziałku.
Prywatny detektyw Red Walker trafia do odludnego miasteczka Silver Pines – miejsca w połowie opuszczonego, w połowie zapomnianego. Jego zadanie to odnaleźć Eddiego Velveta – muzyka, który rozpłynął się w powietrzu. Kiedy śledztwo zaczyna odsłaniać mroczną przeszłość, Walker doświadcza dziwacznego, przypominającego koszmar senny upadku, który wymyka mu się spod kontroli – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec warto dodać, że Silver Pines zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Gra ma zadebiutować na rynku w 2026 roku. Niestety dokładna data premiery wciąż nie została ujawniona.
