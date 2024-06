Prince of Persia: The Sands of Time Remake z nowym i odległym terminem premiery

Ubisoft opublikował krótki teaser.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że prace nad Prince of Persia: The Sands of Time Remake mogą w końcu wrócić na właściwe tory. Wydawca poinformował bowiem, że deweloperom z Ubisoft Montreal w rozwoju gry pomoże Ubisoft Toronto. Dość niespodziewanie wspomniana produkcja pojawiła się także na Ubisoft Forward 2024, gdzie francuska firma ujawniła termin premiery. Prince of Persia: The Sands of Time Remake na Ubisoft Forward 2024 Zgodnie z przekazanymi informacjami Prince of Persia: The Sands of Time Remake zadebiutuje na rynku dopiero w 2026 roku. Wspomnianej informacji towarzyszył również krótki teaser, który nie zawierał jednak żadnych fragmentów rozgrywki czy też ujęć pochodzących bezpośrednio z gry. Nie ujawniono też, na jakich platformach ukaże się wspomniana produkcja.

Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem obejdzie się bez opóźnień i Prince of Persia: The Sands of Time Remake zadebiutuje w planowanym przez deweloperów terminie. Ubisoft przypomina, że oryginalna wersja z 2003 roku „zapadła w pamięć graczy dzięki innowacyjnej rozgrywce, wciągającej fabule i charyzmatycznym postaciom”. Czy remake również odniesie sukces? Przekonamy się o tym już za dwa lata.

Na koniec warto przypomnieć, że zapowiedź Prince of Persia: The Sands of Time Remake miała miejsce we wrześniu 2020 roku. Wówczas Ubisoft informował, że gra ukaże się pod koniec stycznia 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Następnie debiut produkcji był kilkukrotnie opóźniany.

