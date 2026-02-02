Nowe zdjęcia z Nieśmiertelnego. Tak Henry Cavill wygląda jako szkocki wojownik we współczesności

Do sieci trafiły nowe ujęcia z planu Nieśmiertelnego.

Niedawno Henry Cavill pochwalił się pierwszymi zdjęciami z nowej wersji Nieśmiertelnego, którą przygotowuje wraz z reżyserem Chadem Stahelskim. Na kolejną porcję ujęć, tym razem z planu, nie musieliśmy długo czekać. Na planie realizowanym w londyńskiej Tower of London udział biorą Henry Cavill oraz Jeremy Irons, którzy wcześniej grali razem w widowiskach superbohaterskich DC. Tym razem łączy ich świat nieśmiertelnych wojowników. Nowe zdjęcia z planu Nieśmiertelnego zobaczycie w tym miejscu. Nieśmiertelny – nowe zdjęcia prezentują Henry’ego Cavilla we współczesnym stroju bohatera Cavill wciela się w Connora MacLeoda i na zdjęciach z planu prezentuje kostium nawiązujący do klasycznego wizerunku bohatera znanego z pierwowzoru. Irons ma natomiast zagrać przywódcę Watchersów, organizacji obserwującej nieśmiertelnych i postrzegającej ich jako realne zagrożenie dla ludzkości. Jego postać trzyma pieczę nad MacLeodem i innymi, a stawka konfliktu wykracza daleko poza osobiste porachunki.

Brytyjskie media donoszą też o intensywnych scenach akcji kręconych w centrum Londynu. Według relacji świadków na planie pojawiła się sekwencja z motocyklem i samochodem terenowym, co sugeruje, że twórcy stawiają na widowiskowość. Fani mogą być spokojni o akcję, bo główny aktor lub jego kaskader był widziany, jak spada z motocykla. Postać, zabezpieczona liną pod płaszczem, znalazła się pod kołami SUVa – czytamy w relacji The Daily Star. Główną gwiazdą obsady jest Cavill jako Connor MacLeod, a po drugiej stronie konfliktu stanie Dave Bautista w roli Kurgana. Historia ponownie skupi się na wielowiekowej rywalizacji nieśmiertelnych, których starcia prowadzą do walki o tajemniczą Nagrodę i zasadę, według której ostatecznie zostaje tylko jeden.

Do sieci wcześniej trafił opis fabuły, który zarysowuje bardziej osobisty ton opowieści i szerszą perspektywę czasową: Setki lat po swojej pierwszej śmierci na szkockim polu bitwy nieśmiertelny wojownik Connor MacLeod żyje cicho we współczesnym świecie, prześladowany przez straty i niekończący się cykl przemocy wśród sobie podobnych. Gdy bezwzględny Kurgan powraca, wspierany przez tajną organizację pragnącą odkryć sekret wiecznego życia, Connor zostaje zmuszony do powrotu do Gry. Prowadzony przez mentora Ramíreza oraz śmiertelną sojuszniczkę, archeolożkę Kate Bennett, musi zmierzyć się z przeszłością i odnaleźć sens swojej walki. Gdy nieśmiertelni ścierają się w różnych epokach i na kontynentach, bój o Nagrodę staje się walką o duszę ludzkości. Scenariusz napisał Michael Finch, a na ekranie obok głównych gwiazd pojawią się także: Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang oraz Drew McIntyre. Obecnie data premiery nowego Nieśmiertelnego nie jest znana. Film prawdopodobnie pojawi się na dużym ekranie w 2027 roku lub dopiero w 2028 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.