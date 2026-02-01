Zaloguj się lub Zarejestruj

Johnny Depp nie do poznania w nowej roli. Pierwsze zdjęcia z oczekiwanej ekranizacji jednego z najważniejszych dzieł literatury

Radosław Krajewski
2026/02/01 10:30
Czy to będzie kolejna wielka rola Johnny’ego Deppa?

Johnny Depp powrócił na plan dużej hollywoodzkiej produkcji i to w roli jednego z najważniejszych bohaterów literatury. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z nowej adaptacji Opowieści wigilijnej, w której aktor wciela się w Ebeneezera Scrooge’a. Na planie towarzyszy mu Andrea Riseborough, a metamorfoza Deppa sprawiła, że wiele osób nie poznało go w nowej roli.

Ebenezer: A Christmas Carol – pierwsze zdjęcia z filmu przedstawiają Johnny’ego Deppa

Zgodnie z książkowym pierwowzorem, bohater grany przez Johnny Depp to człowiek stojący na marginesie społeczeństwa, zmuszony do konfrontacji z własnymi błędami i winami, zanim przejdzie wewnętrzną przemianę. Trudno nie dostrzec ironii w fakcie, że właśnie taką postać aktor gra przy swoim pierwszym wysokobudżetowym projekcie od czasu drugiej części Fantastycznych zwierząt z 2018 roku.

Powrót Deppa do Hollywood następuje po głośnej batalii sądowej z 2022 roku, w której oskarżano go o przemoc wobec byłej żony, aktorki Amber Heard. Proces przyciągnął uwagę całego świata i na długi czas odsunął aktora od największych wytwórni. Poza francuskojęzycznym filmem Kochanica króla Jeanne du Barry wydawało się, że studia filmowe skreśliły go z listy gwiazd.

Na planie Ebenezer: A Christmas Carol Depp pojawił się w niebieskim, brokatowym płaszczu, czarnej czapce oraz z długimi, siwymi bokobrodami. Między ujęciami śmiał się i rozmawiał z Andreą Riseborough, która wciela się w Ducha Świąt Minionych. Aktorka miała na sobie eteryczną białą suknię, perukę i jasne soczewki, podkreślające nadnaturalny charakter postaci.

Produkcja oparta na klasycznej powieści Charlesa Dickensa z 1843 roku może pochwalić się imponującą obsadą. W filmie występują między innymi Ian McKellen, Daisy Ridley, Ellie Bamber, Rupert Grint, Tramell Tillman oraz Sam Claflin. Reżyserem jest Ti West, twórca trylogii X. Jednocześnie twórcy muszą liczyć się z silną konkurencją, ponieważ Warner Bros przygotowuje własną wersję historii, reżyserowaną przez Robert Eggers, z Willem Dafoe w jednej z głównych ról.

Przypomnijmy, że film Ebenezer: A Christmas Carol zadebiutuje 13 listopada tego roku. Więcej zdjęć z Deppem i Riseborough zobaczycie w tym miejscu.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

