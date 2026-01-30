Wymarzony powrót legendy horroru. Najnowszy film od twórcy Martwego zła jest już w kinach i nie można go przegapić

Szykuje się mocne uderzenie, już na początku roku. Legendarny twórca Martwego zła i pierwszej trylogii Spider-Man wraca do gatunku, który przyniósł mu status ikony. Sam Raimi po latach ponownie sięga po horror – i wygląda na to, że jest to powrót w wielkim stylu. Film Pomocy właśnie trafił do kin, a pierwsze reakcje krytyków i widzów są wyjątkowo entuzjastyczne.
Pomocy – świetne recenzje nowego horroru Sama Raimiego
Fabuła skupia się na dwójce współpracowników, którzy jako jedyni przeżywają katastrofę lotniczą i trafiają na bezludną wyspę. Zmuszeni do walki o przetrwanie, muszą nie tylko stawić czoła surowej naturze, ale także własnym urazom i nierozliczonym konfliktom z przeszłości. Z czasem historia przeradza się w mroczną, podszytą czarnym humorem psychologiczną grę
Na Rotten Tomatoes Pomocy może pochwalić się wynikiem 92 procent pozytywnych recenzji na podstawie 125 opinii krytyków. Równie imponująco prezentuje się ocena widzów, która wynosi 89 procent. W recenzjach pojawiają się bardzo ciepłe słowa pod adresem Raimiego:
To szalona, survivalowa wariacja, która działa tak dobrze przede wszystkim dzięki dwójce niezwykle zaangażowanych aktorów. Z ogromną radością i perfekcyjnie wyczutą precyzją surfują oni na falach tonalnego szaleństwa Sama Raimiego. – Katie Walsh
Pomocy jest dalekie od najlepszego filmu w dorobku Raimiego, ale to jego pierwsze dzieło od dłuższego czasu, które sprawia, że fani wcześniejszych produkcji znów czują ekscytację i przypominają sobie, co czyniło tamte filmy tak pasjonującymi. – Peter Sobczynski
Jeśli podejdziemy do Pomocy jak do czysto rozrywkowego kina popcornowego i niczego więcej, jest duża szansa, że wyjdziemy z seansu z poczuciem dobrze wydanych pieniędzy. – Sean Boelman
Wszystko wskazuje na to, że Pomocy to nie tylko udany horror, ale i dowód na to, że Sam Raimi wciąż doskonale odnajduje się w swoim ulubionym gatunku. W rolach głównych występuje Rachel McAdams, której partneruje Dylan O’Brien, znany z serii Więzień labiryntu. Dla aktora jest to także ważny powrót po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją. Duet aktorski jest jednym z najmocniejszych punktów filmu, co podkreślają recenzenci.
