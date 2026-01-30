Wymarzony powrót legendy horroru. Najnowszy film od twórcy Martwego zła jest już w kinach i nie można go przegapić

Szykuje się mocne uderzenie, już na początku roku. Legendarny twórca Martwego zła i pierwszej trylogii Spider-Man wraca do gatunku, który przyniósł mu status ikony. Sam Raimi po latach ponownie sięga po horror – i wygląda na to, że jest to powrót w wielkim stylu. Film Pomocy właśnie trafił do kin, a pierwsze reakcje krytyków i widzów są wyjątkowo entuzjastyczne.

Pomocy – świetne recenzje nowego horroru Sama Raimiego

Fabuła skupia się na dwójce współpracowników, którzy jako jedyni przeżywają katastrofę lotniczą i trafiają na bezludną wyspę. Zmuszeni do walki o przetrwanie, muszą nie tylko stawić czoła surowej naturze, ale także własnym urazom i nierozliczonym konfliktom z przeszłości. Z czasem historia przeradza się w mroczną, podszytą czarnym humorem psychologiczną grę