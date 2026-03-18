Zwiastun podkręcił hype na Diuną 3, ale Villeneuve najwyraźniej nie pchał się do nakręcenia filmu

Do sieci trafił pierwszy zwiastunwyczekiwanego widowiska science fiction – Diuna 3. Finał trylogii w reżyserii Denis Villeneuve zapowiada się jednak inaczej, niż mogli zakładać widzowie przyzwyczajeni do epickiego, kontemplacyjnego stylu poprzednich części. Twórca zapowiada bowiem dreszczowiec, co oznaczać, że otrzymamy najmroczniejszą odsłonę serii.
Kolejna Diuna ma być thrillerem
Twórca nie ukrywa, że jego powrót do świata Arrakis wcale nie był oczywisty. Po zakończeniu prac nad drugą częścią planował zrobić sobie przerwę od serii i spróbować czegoś nowego. Dopiero bardzo ciepłe przyjęcie Diuny 2 oraz reakcje widzów sprawiły, że zmienił zdanie i zdecydował się domknąć historię. To właśnie ten odbiór miał być kluczowy w podjęciu decyzji o powrocie za kamerę.
Poszedłem do ekipy i powiedziałem: „Robię sobie przerwę. To wszystko. Pa, pa”. Wróciłem do domu i wciąż budziłem się w środku nocy z tymi obrazami. Miałem kręcić kolejny film. Obraz z Diuny 3… ciągle wracał. Powiedziałem: „Dobra, zróbmy to”.
Jeszcze ciekawiej zapowiada się kierunek, w którym pójdzie trzecia część. Villeneuve jasno podkreślił: „To będzie thriller”. Ta krótka deklaracja sugeruje wyraźną zmianę tonu – zamiast powolnego budowania świata i politycznych intryg możemy dostać historię bardziej skupioną na napięciu, emocjach i dynamice wydarzeń. Reżyser od lat znany jest z precyzyjnego budowania atmosfery, więc taki zwrot może okazać się jednym z najciekawszych elementów finału trylogii. W swoim dorobku ma też dobrze przyjęty dreszczowiec, a jest nim film Labirynt.
Pierwszy zwiastun zaprezentowano podczas specjalnego wydarzenia z udziałem gwiazd produkcji. Na scenie pojawili się m.in. Zendaya oraz Robert Pattinson, a publiczność dodatkowo zaskoczyli Javier Bardem i Anya Taylor-Joy. Sama prezentacja wywołała spore emocje i tylko podgrzała oczekiwania wobec finału historii.
Choć szczegóły fabuły nadal pozostają tajemnicą, już teraz widać, że Villeneuve chce zakończyć swoją trylogię w bardziej intensywny i bezpośredni sposób. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Diuna 3 może okazać się nie tylko domknięciem sagi, ale też jej najbardziej zaskakującą odsłoną.
