Zwiastun podkręcił hype na Diuną 3, ale Villeneuve najwyraźniej nie pchał się do nakręcenia filmu

Jakub Piwoński
2026/03/18 16:30
Twórca ujawnił też, jaka będzie tonacja nowego widowiska.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun wyczekiwanego widowiska science fiction – Diuna 3. Finał trylogii w reżyserii Denis Villeneuve zapowiada się jednak inaczej, niż mogli zakładać widzowie przyzwyczajeni do epickiego, kontemplacyjnego stylu poprzednich części. Twórca zapowiada bowiem dreszczowiec, co oznaczać, że otrzymamy najmroczniejszą odsłonę serii.

Diuna 3
Kolejna Diuna ma być thrillerem

Twórca nie ukrywa, że jego powrót do świata Arrakis wcale nie był oczywisty. Po zakończeniu prac nad drugą częścią planował zrobić sobie przerwę od serii i spróbować czegoś nowego. Dopiero bardzo ciepłe przyjęcie Diuny 2 oraz reakcje widzów sprawiły, że zmienił zdanie i zdecydował się domknąć historię. To właśnie ten odbiór miał być kluczowy w podjęciu decyzji o powrocie za kamerę.

Poszedłem do ekipy i powiedziałem: „Robię sobie przerwę. To wszystko. Pa, pa”. Wróciłem do domu i wciąż budziłem się w środku nocy z tymi obrazami. Miałem kręcić kolejny film. Obraz z Diuny 3… ciągle wracał. Powiedziałem: „Dobra, zróbmy to”.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się kierunek, w którym pójdzie trzecia część. Villeneuve jasno podkreślił: „To będzie thriller”. Ta krótka deklaracja sugeruje wyraźną zmianę tonu – zamiast powolnego budowania świata i politycznych intryg możemy dostać historię bardziej skupioną na napięciu, emocjach i dynamice wydarzeń. Reżyser od lat znany jest z precyzyjnego budowania atmosfery, więc taki zwrot może okazać się jednym z najciekawszych elementów finału trylogii. W swoim dorobku ma też dobrze przyjęty dreszczowiec, a jest nim film Labirynt.

Pierwszy zwiastun zaprezentowano podczas specjalnego wydarzenia z udziałem gwiazd produkcji. Na scenie pojawili się m.in. Zendaya oraz Robert Pattinson, a publiczność dodatkowo zaskoczyli Javier Bardem i Anya Taylor-Joy. Sama prezentacja wywołała spore emocje i tylko podgrzała oczekiwania wobec finału historii.

Choć szczegóły fabuły nadal pozostają tajemnicą, już teraz widać, że Villeneuve chce zakończyć swoją trylogię w bardziej intensywny i bezpośredni sposób. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Diuna 3 może okazać się nie tylko domknięciem sagi, ale też jej najbardziej zaskakującą odsłoną.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/dune-3-zendaya-robert-pattinson-trailer-1236535615/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




