Zwiastun podkręcił hype na Diuną 3, ale Villeneuve najwyraźniej nie pchał się do nakręcenia filmu

Do sieci trafił pierwszy zwiastun wyczekiwanego widowiska science fiction – Diuna 3. Finał trylogii w reżyserii Denis Villeneuve zapowiada się jednak inaczej, niż mogli zakładać widzowie przyzwyczajeni do epickiego, kontemplacyjnego stylu poprzednich części. Twórca zapowiada bowiem dreszczowiec, co oznaczać, że otrzymamy najmroczniejszą odsłonę serii.

Kolejna Diuna ma być thrillerem

Twórca nie ukrywa, że jego powrót do świata Arrakis wcale nie był oczywisty. Po zakończeniu prac nad drugą częścią planował zrobić sobie przerwę od serii i spróbować czegoś nowego. Dopiero bardzo ciepłe przyjęcie Diuny 2 oraz reakcje widzów sprawiły, że zmienił zdanie i zdecydował się domknąć historię. To właśnie ten odbiór miał być kluczowy w podjęciu decyzji o powrocie za kamerę.