Czy to najgorszy film 2026 roku? Melania otrzymuje nawet oceny 0/10. „Ten film to śmieć i niekończące się piekło”

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że tytuł najgorszego filmu 2026 roku powędruje do Powrotu do Silent Hill i utrzyma go przynajmniej przez kilka najbliższych tygodni. Nic jednak bardziej mylnego i ekranizacja popularnej gry Konami musiała ustąpić z niechlubnego tronu, aby zrobić miejsce Pierwszej Damie Stanów Zjednoczonych. Film Melania wywołało kontrowersje nie tylko podczas premiery, ale również w niesamowicie niskich ocenach krytyków. Oceny recenzentów potwierdzają, że mamy do czynienia z prawdziwie „śmieciowym” kinem.

Melania – fatalne recenzje dokumentu o Pierwszej Damie

Film wyreżyserował Brett Ratner, a Amazon zapłacił łącznie za film 75 milionów dolarów (40 mln do praw dystrybucyjnych oraz kolejne 35 mln dolarów na marketing). Dokument był zapowiadany jako intymne spojrzenie zza kulis na życie Donald Trump i jego żony w okresie poprzedzającym powrót do Białego Domu przed inauguracją w 2025 roku. Twórcy obiecywali historię o mierzeniu się z presją opinii publicznej i ponownym wejściu w świat polityki po kilkuletniej przerwie.