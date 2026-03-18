Twórcy Exodus pokazują nowy gameplay. Następca Mass Effect wygląda bardzo dobrze

Jakiś czas temu twórcy Exodus podzielili się szczegółami na temat relacji, które gracze będą mogli nawiązać z postaciami niezależnymi. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia Archetype Entertainment ponownie przypomnieli graczom o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer nadchodzącego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare.

Nowy gameplay trailer gry Exodus skupia się na walce i eksploracji

Najnowszy gameplay trailer gry Exodus trwa niecałe dwie minuty i rozpoczyna się od efektownej strzelaniny. Zainteresowani już na samym początku mogą więc sprawdzić, jak wygląda system walki w nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment. Po kilkudziesięciu sekundach intensywnej wymiany ognia przychodzi jednak czas na chwilę oddechu.