Twórcy Exodus pokazują nowy gameplay. Następca Mass Effect wygląda bardzo dobrze

Nadchodząca produkcja studia Archetype Entertainment ma szansę podbić serca fanów gier w klimatach science fiction.
Jakiś czas temu twórcy Exodus podzielili się szczegółami na temat relacji, które gracze będą mogli nawiązać z postaciami niezależnymi. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia Archetype Entertainment ponownie przypomnieli graczom o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy gameplay trailer nadchodzącego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare.
Nowy gameplay trailer gry Exodus skupia się na walce i eksploracji
Najnowszy gameplay trailer gry Exodus trwa niecałe dwie minuty i rozpoczyna się od efektownej strzelaniny. Zainteresowani już na samym początku mogą więc sprawdzić, jak wygląda system walki w nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment. Po kilkudziesięciu sekundach intensywnej wymiany ognia przychodzi jednak czas na chwilę oddechu.
W najnowszym zwiastunie nie zabrakło bowiem również miejsca na prezentację mechaniki poruszania się postaci. Udostępnione przez twórców Exodus fragmenty rozgrywki pokazują, że gracze otrzymają narzędzie na wzór linki z hakiem. Na samym końcu materiału wideo widziamy natomiast, jak bohater wchodzi do świeżo odkrytej świątyni.
GramTV przedstawia:
Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zaznaczają, że najnowszy gameplay trailer nie prezentuje finalnego produktu. Twórcy Exodus cały czas pracują bowiem nad swoją produkcją. Trzeba jednak przyznać, że wspomniany tytuł już teraz wygląda naprawdę dobrze, a sam zwiastun spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co potwierdzają komentarze zamieszczone pod materiałem wideo.
Na koniec przypomnijmy, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Dokładna data premiery nie została jednak jeszcze ujawniona.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!