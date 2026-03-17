Po 30 latach Neon Genesis Evangelion doczekało się nowego zakończenia. Czy najlepszego?

Jedna z najbardziej kultowych serii anime w historii Neon Genesis Evangelion, świętowała niedawno swoje 30-lecie podczas kilkudniowego wydarzenia w Tokio. W trakcie imprezy fani mogli zobaczyć materiały zza kulis produkcji, projekty koncepcyjne oraz liczne eksponaty związane z powstawaniem serii. Największą niespodzianką okazało się jednak ogłoszenie nowego anime z uniwersum Evangeliona. Zanim jednak pojawią się kolejne informacje o przyszłości serii, twórca franczyzy przygotował dla fanów coś wyjątkowego – nowy krótkometrażowy film, który można uznać za kolejne zakończenie historii. Nowe zakończenie Neon Genesis Evangelion Autorem produkcji jest twórca całej serii, Hideaki Anno. Reżyser wcześniej oficjalnie pożegnał się z uniwersum filmem Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time z 2021 roku, który zamykał cykl filmów z serii Rebuild of Evangelion. Podczas rocznicowego wydarzenia zaprezentowano jednak 15-minutowy krótkometrażowy film, skupiający się na jednej z najpopularniejszych postaci serii, czyli pilotce Eva Unit-02, Asuka Langley Soryu. Nowy krótki film zaskoczył fanów przede wszystkim znacznie lżejszym tonem. Evangelion od lat słynie z bardzo psychologicznej, momentami mrocznej narracji, w której bohaterowie mierzą się z traumami i egzystencjalnymi pytaniami.

Tym razem twórca zdecydował się na bardziej humorystyczne podejście. W filmie klasyczna Asuka Langley Soryu spotyka swoją odpowiedniczkę z filmowej serii Rebuild, Asukę Shikinami Langley. Obie bohaterki narzekają na to, że nigdy nie dostały szansy, aby stać się główną bohaterką historii. Shikinami proponuje więc użycie metody Shinji’ego Ikariego, jaką jest zamknięcie oczu, a następnie dramatyczne ich otwarcie, by wyobrazić sobie alternatywną fabułę, w której to Asuka znajduje się w centrum wydarzeń. Asuka zaczyna wyobrażać sobie różne wersje historii. Bohaterka trafia do wielu alternatywnych scen, które kończą się katastrofą lub okazują się dla niej rozczarowujące, często przy okazji krytykując swoją wersję z filmów Rebuild. W finałowej scenie humor ustępuje miejsca bardziej emocjonalnemu momentowi. Shinji Ikari wyciąga rękę do Asuki, co sprawia, że dziewczyna wyobraża sobie przyszłość, w której oboje biorą ślub i zakładają rodzinę. Bohaterka odrzuca jednak tę wizję i zamiast tego decyduje, że sama będzie walczyć o taką przyszłość.

Gdy Asuka odchodzi, w tle zaczyna rozbrzmiewać utwór Komm Susser Tod, znany z filmu The End of Evangelion z 1997 roku. Chwilę później na ekranie pojawia się plansza z napisem “27”. Sugestia jest jasna dla fanów serii. Krótki film można interpretować jako wizje widziane z perspektywy Asuki, które kończą się tuż przed momentem, gdy ona i Shinji budzą się na plaży w finale kultowego filmu. Dla wielu widzów nowy krótkometrażowy film stanowi jedno z najbardziej satysfakcjonujących zakończeń historii Evangeliona. Przez lata seria słynęła z wielu alternatywnych finałów, od zakończenia serialu telewizyjnego po film The End of Evangelion oraz tetralogię Rebuild. Nowy epilog daje natomiast coś, czego wcześniej brakowało, a mianowicie bardziej osobiste zakończenie dla postaci Asuki, jednej z najbardziej tragicznych i złożonych bohaterek serii. Podczas rocznicowego wydarzenia ogłoszono również, że powstaje nowe anime osadzone w świecie Evangeliona. Za scenariusz ma odpowiadać Yoko Taro, twórca serii NieR. Na razie nie wiadomo, czy w nowej produkcji powrócą znani bohaterowie, jeśli jednak historia pójdzie w zupełnie nowym kierunku, krótki film przygotowany przez Hideakiego Anno może być dla wielu fanów idealnym, symbolicznym pożegnaniem z klasycznymi postaciami Evangeliona.