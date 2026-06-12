Nowy film science fiction jednak będzie porażką? Pierwsze wyniki nie napawają optymizmem

Jest jeszcze szansa, że produkcja otrzyma drugie życie na streamingu, gdy już film pojawi się na VOD i na platformach.

Nowa produkcja studia Universal Pictures ma według prognoz zakończyć premierowy weekend z wynikiem około 35 milionów dolarów w amerykańskim box office. To jednak dopiero początek drogi do finansowego sukcesu. Budżet filmu wyniósł 115 milionów dolarów, a kampania marketingowa pochłonęła dodatkowe 80 milionów dolarów.

Dzień objawienia jest jednym z najbardziej ryzykownych projektów tegorocznego lata. W przeciwieństwie do wielu współczesnych hitów nie bazuje na znanej marce, serii ani istniejącym uniwersum. To całkowicie oryginalny thriller science fiction oparty na motywie pozaziemskiej konspiracji. Część analityków rynku uważa, że produkcja powinna otworzyć się wynikiem bliższym 50 milionom dolarów, aby uzasadnić wysokie koszty. Szacuje się również, że film będzie musiał przekroczyć globalne wpływy na poziomie 300 milionów dolarów, by osiągnąć rentowność.

Głównym bohaterem historii jest ekspert od cyberbezpieczeństwa grany przez Josha O’Connora. Odkrywa on dowody potwierdzające istnienie obcych cywilizacji. U jego boku występuje Emily Blunt jako meteorolożka skrywająca tajemniczy związek z pozaziemskimi istotami. W obsadzie znaleźli się także Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson oraz Wyatt Russell.

Dla Spielberga jest to kolejny krok po znacznie bardziej kameralnych projektach. Jego poprzedni film, Fabelmanowie z 2022 roku, zdobył uznanie krytyków i otrzymał nominacje do Oscara między innymi w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz oryginalny. Wcześniej twórca zrealizował nową wersję musicalu West Side Story, która trafiła do kin w 2021 roku.