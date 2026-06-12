Nowy film science fiction jednak będzie porażką? Pierwsze wyniki nie napawają optymizmem

Jest jeszcze szansa, że produkcja otrzyma drugie życie na streamingu, gdy już film pojawi się na VOD i na platformach.
Steven Spielberg ponownie walczy o uwagę widzów swoją nową kinową produkcją. Jego najnowszy film science fiction Dzień objawienia rozpoczął swój kinowy bieg od 6,5 miliona dolarów podczas czwartkowych pokazów przedpremierowych.
Dzień objawienia – pierwsze wyniki filmu nie zwiastują wielkiego kinowego hitu
Dzień objawienia jest jednym z najbardziej ryzykownych projektów tegorocznego lata. W przeciwieństwie do wielu współczesnych hitów nie bazuje na znanej marce, serii ani istniejącym uniwersum. To całkowicie oryginalny thriller science fiction oparty na motywie pozaziemskiej konspiracji. Część analityków rynku uważa, że produkcja powinna otworzyć się wynikiem bliższym 50 milionom dolarów, aby uzasadnić wysokie koszty. Szacuje się również, że film będzie musiał przekroczyć globalne wpływy na poziomie 300 milionów dolarów, by osiągnąć rentowność.
GramTV przedstawia:
Głównym bohaterem historii jest ekspert od cyberbezpieczeństwa grany przez Josha O’Connora. Odkrywa on dowody potwierdzające istnienie obcych cywilizacji. U jego boku występuje Emily Blunt jako meteorolożka skrywająca tajemniczy związek z pozaziemskimi istotami. W obsadzie znaleźli się także Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson oraz Wyatt Russell.
Dla Spielberga jest to kolejny krok po znacznie bardziej kameralnych projektach. Jego poprzedni film, Fabelmanowie z 2022 roku, zdobył uznanie krytyków i otrzymał nominacje do Oscara między innymi w kategoriach najlepszy film, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz oryginalny. Wcześniej twórca zrealizował nową wersję musicalu West Side Story, która trafiła do kin w 2021 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!