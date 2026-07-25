Blade Runner 2099 na pierwszym zwiastunie

Po wczorajszej publikacji pierwszych zdjęć Prime Video pokazało również krótki zwiastun Blade Runner 2099. Materiał zapowiada zupełnie nowy rozdział kultowego uniwersum.
Nie trzeba było długo czekać. Niedługo po publikacji pierwszych oficjalnych zdjęć z Blade Runner 2099, Prime Video zaprezentowało także pierwszy teaser serialu. Krótki materiał pozwala lepiej przyjrzeć się nowej odsłonie świata zapoczątkowanego przez kultowy film Ridleya Scotta, a przy okazji potwierdza, że twórcy nie zamierzają kopiować poprzednich części.
Blade Runner 2099 – serial osadzony w świecie legendarnego science fiction
Akcja serialu rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. W tym czasie doszło do zwycięskiego powstania replikantów, którzy przejęli władzę, spychając ludzi do roli obywateli drugiej kategorii.
Główną bohaterką będzie Olwen, grana przez Michelle Yeoh – replikantka i Blade Runner, która tropi zaginionych przedstawicieli swojego gatunku, jednocześnie zbliżając się do końca własnego życia. Drugą ważną postacią jest Cora (Hunter Schafer), człowiek ukrywający się przed Blade Runnerami, który będzie zmuszony podszyć się pod jednego z nich.
GramTV przedstawia:
Podobnie jak wcześniejsze materiały, teaser potwierdza również nowy kierunek wizualny serialu. Zamiast deszczowych ulic znanych z filmu Ridleya Scotta czy mroźnych krajobrazów z Blade Runner 2049, twórcy stawiają na skąpane w słońcu Los Angeles określane mianem „sunshine noir”.
Za Blade Runner 2099 odpowiada Silka Luisa, a producentem wykonawczym został Ridley Scott, który czuwał nad zachowaniem spójności z filmowym uniwersum. Serial zadebiutuje na Prime Video jeszcze w 2026 roku, choć dokładna data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.
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