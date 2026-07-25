Blade Runner 2099 na pierwszym zwiastunie

Nie trzeba było długo czekać. Niedługo po publikacji pierwszych oficjalnych zdjęć z Blade Runner 2099, Prime Video zaprezentowało także pierwszy teaser serialu. Krótki materiał pozwala lepiej przyjrzeć się nowej odsłonie świata zapoczątkowanego przez kultowy film Ridleya Scotta, a przy okazji potwierdza, że twórcy nie zamierzają kopiować poprzednich części.

Blade Runner 2099 – serial osadzony w świecie legendarnego science fiction

Akcja serialu rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. W tym czasie doszło do zwycięskiego powstania replikantów, którzy przejęli władzę, spychając ludzi do roli obywateli drugiej kategorii.