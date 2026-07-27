Najgorszy Star Trek ostatnich lat jeszcze walczy. Drugi sezon znalazł nowego bohatera

Choć serial został już skasowany, Paramount nie rezygnuje z jego promocji. Podczas Comic-Conu ujawniono kolejną postać, która odegra ważną rolę w finałowym sezonie.

Podczas panelu Star Treka na San Diego Comic-Con 2026 zabrakło dużych zapowiedzi dotyczących przyszłości marki. Jednym z nielicznych nowych ogłoszeń okazało się rozszerzenie obsady Star Trek: Starfleet Academy, czyli serialu, który mimo mieszanego przyjęcia doczeka się jeszcze drugiego – i zarazem ostatniego – sezonu.

Tajemniczy kadet dołącza do Akademii Gwiezdnej Floty

Paramount ujawniło, że do obsady dołączył Ruaridh Aldington, który wcieli się w Keata – młodego kadeta obcej rasy skrywającego tajemniczą przeszłość. Według oficjalnego opisu bohater ma odegrać istotną rolę w wydarzeniach drugiego sezonu, a jego historia stanie się jednym z głównych wątków nadchodzących odcinków. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, opis postaci sugeruje, że twórcy ponownie postawią na motyw outsidera z trudną przeszłością, który będzie musiał odnaleźć swoje miejsce w szeregach Gwiezdnej Floty.