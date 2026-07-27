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Najgorszy Star Trek ostatnich lat jeszcze walczy. Drugi sezon znalazł nowego bohatera

Jakub Piwoński
2026/07/27 16:30
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Choć serial został już skasowany, Paramount nie rezygnuje z jego promocji. Podczas Comic-Conu ujawniono kolejną postać, która odegra ważną rolę w finałowym sezonie.

Podczas panelu Star Treka na San Diego Comic-Con 2026 zabrakło dużych zapowiedzi dotyczących przyszłości marki. Jednym z nielicznych nowych ogłoszeń okazało się rozszerzenie obsady Star Trek: Starfleet Academy, czyli serialu, który mimo mieszanego przyjęcia doczeka się jeszcze drugiego – i zarazem ostatniego – sezonu.

Star Trek
Star Trek

Tajemniczy kadet dołącza do Akademii Gwiezdnej Floty

Paramount ujawniło, że do obsady dołączył Ruaridh Aldington, który wcieli się w Keata – młodego kadeta obcej rasy skrywającego tajemniczą przeszłość. Według oficjalnego opisu bohater ma odegrać istotną rolę w wydarzeniach drugiego sezonu, a jego historia stanie się jednym z głównych wątków nadchodzących odcinków. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, opis postaci sugeruje, że twórcy ponownie postawią na motyw outsidera z trudną przeszłością, który będzie musiał odnaleźć swoje miejsce w szeregach Gwiezdnej Floty.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że los Star Trek: Starfleet Academy został jednak przesądzony już wcześniej. Paramount zdecydował o zakończeniu produkcji po drugim sezonie, mimo że zdjęcia do nowych odcinków zostały ukończone jeszcze przed ogłoszeniem kasacji. Studio nie podało jeszcze daty premiery finałowej odsłony.

Co zaskakujące, pierwszy sezon serialu został ciepło oceniony przez krytyków, zdobywając 84% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Znacznie chłodniej produkcję przyjęli jednak widzowie, którzy wystawili jej zaledwie 52%. Wielu nie spodobało się skierowanie kultowej marki w stronę młodzieżowego dramatu, co sprawiło, że Starfleet Academy szybko zyskało opinię jednego z najsłabiej ocenianych seriali w historii telewizyjnego Star Treka. Na ten moment Paramount nie ogłosiło dokładnej daty premiery drugiego sezonu. Potwierdzono jedynie, że nowe odcinki trafią na Paramount+ w 2027 roku.

Źródło:https://sffgazette.com/sci_fi/star-trek/star-trek-starfleet-academy-season-2-casts-ruaridh-aldington-as-mysterious-new-cadet-a11321

Tagi:

Popkultura
science fiction
Star Trek
fantastyka
Paramount
SkyShowtime
serial SF
serial science-fiction
Star Trek: Starfleet Academy
serial telewizyjny
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112