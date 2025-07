Nowy film Resident Evil uniknie fanserwisu i nie będzie wierną adaptacją gier. Ale reżyser zapewnia, że jest ich fanem

Sami oceńcie, czy jest to informacja dobra, czy może zła.

Zach Cregger dał do zrozumienia w wywiadzie, że nie jest zwolennikiem tzw. fanserwisu, czyli umieszczania licznych nawiązań do poprzednich odsłon serii wyłącznie w celu zadowolenia fanów.

Według przecieków (DanielRPK), w filmie pojawią się nowe postacie, w tym Brian, grany przez Austina Abramsa (Wilki, Euforia). To kolejny dowód na to, że Cregger traktuje materiał źródłowy bardziej jako inspirację niż scenariusz. Z wcześniejszych doniesień, wiemy także, że:

Grałem we wszystkie części, uwielbiam je, ale nie próbuję ślepo odtwarzać gier, Chcę oddać ducha Resident Evil, a nie kopiować każdy szczegół. Wiem, że fani mogą mnie za to skrytykować, ale chcę po prostu zrobić dobry film.

Nadchodzący film Resident Evil opowiada historię pechowego kuriera, któremu powierzono dostarczenie paczki do odległego szpitala. Wkrótce znajduje się on w samym środku wybuchu epidemii i musi przebić się przez hordy zmutowanych stworzeń, aby przetrwać.

Po chłodno przyjętym poprzednim reboocie i nieudanym serialu Netfliksa nowa wersja ma szansę zaoferować świeże podejście – bardziej osobiste i nastrojowe. Oczy fanów Resident Evil powinny teraz być skierowane na film Zniknięcia, który ma premierę 8 sierpnia. To ewentualny sukces tego horroru może wlać w serca fanów Resident Evil sporo nadziei. Czy to wystarczy, by tchnąć życie w serię? Czas pokaże. Premiera nowego filmu zaplanowana jest na przyszły rok.