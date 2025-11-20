Niszcząca przyjaźnie gra kooperacyjna doczeka się filmu. Hit Steama trafi na wielki ekran

Chained Together skradło w ubiegłym roku serca użytkowników Steama. Teraz firma produkcyjna Anton, która ma w swoim portfolio takie tytuły jak Greenland oraz Fuze, zainicjowała proces tworzenia filmowej adaptacji wspomnianej, kooperacyjnej gry. W ramach przedsięwzięcia filmowego, Anton nawiązał współpracę z Corym Toddem Hughesem i Adrianem Speckertem, reprezentującymi So It Goes Entertainment.

Chained Together doczeka się filmu. Hit Steama otrzyma pełnoprawną adaptację

Gra Chained Together szybko zyskała popularność na rynku, stając się znaczącym sukcesem w gatunku gier wieloosobowych. Wydany 19 czerwca 2024 roku tytuł zdołał przyciągnąć 80 000 użytkowników w ciągu zaledwie pierwszego tygodnia dostępności. Podstawowa koncepcja rozgrywki opiera się na wymuszonej współpracy, gdzie gracze są fizycznie połączeni łańcuchem i muszą wspólnie pokonywać wyzwania. Celem jest przetrwanie, wspinaczka oraz ucieczka z otoczenia pełnego zagrożeń.