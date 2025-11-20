Niszcząca przyjaźnie gra kooperacyjna doczeka się filmu. Hit Steama trafi na wielki ekran

Twórcy zapowiadają opowieść o graczach połączonych łańcuchem.
Chained Together skradło w ubiegłym roku serca użytkowników Steama. Teraz firma produkcyjna Anton, która ma w swoim portfolio takie tytuły jak Greenland oraz Fuze, zainicjowała proces tworzenia filmowej adaptacji wspomnianej, kooperacyjnej gry. W ramach przedsięwzięcia filmowego, Anton nawiązał współpracę z Corym Toddem Hughesem i Adrianem Speckertem, reprezentującymi So It Goes Entertainment.
Chained Together doczeka się filmu. Hit Steama otrzyma pełnoprawną adaptację
Gra Chained Together szybko zyskała popularność na rynku, stając się znaczącym sukcesem w gatunku gier wieloosobowych. Wydany 19 czerwca 2024 roku tytuł zdołał przyciągnąć 80 000 użytkowników w ciągu zaledwie pierwszego tygodnia dostępności. Podstawowa koncepcja rozgrywki opiera się na wymuszonej współpracy, gdzie gracze są fizycznie połączeni łańcuchem i muszą wspólnie pokonywać wyzwania. Celem jest przetrwanie, wspinaczka oraz ucieczka z otoczenia pełnego zagrożeń.
Współpracujący przy filmie producenci, Adrian Speckert i Todd Hughes, wydali wspólne oświadczenie, wyrażając swój optymizm. Stwierdzili, że Chained Together błyskawicznie rezonuje z graczami, oferując unikalną mieszankę wyzwań, pracy zespołowej oraz humoru. Wyrazili przekonanie, że Anton jest idealnym partnerem dla tej produkcji. Ich zdaniem, fundamentalna zasada gry, czyli wzajemna zależność graczy połączonych łańcuchem, stanowi wyjątkową bazę do stworzenia wciągającej opowieści kinowej, która zapewni widzom nieskończoną ilość zabawy.
Chained Together to jeden z tych tytułów, które natychmiast trafiają do graczy dzięki poczuciu humoru, wyzwaniom i pracy zespołowej. Jako producenci nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą z Antonem przy tym projekcie. Uważamy, że to idealny partner i wierzymy, że sam pomysł daje nieskończenie wiele możliwości świetnej zabawy. Współpraca graczy i wzajemna zależność osób połączonych łańcuchami tworzy wyjątkową podstawę pod kinową opowieść. Nie możemy się doczekać, aż przeniesiemy tego ducha na ekran – zarówno dla fanów, jak i nowych odbiorców. – przekazali Speckert i Hughes we wspólnym oświadczeniu.
Chained Together zadebiutowało 19 czerwca 2024 roku. Za tytuł odpowiada Anegar Games.
