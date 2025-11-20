Po 20 latach gra Ubisoftu została przywrócona do życia. Fani naprawili i ulepszyli produkcję

Minęło już 20 lat od premiery Peter Jackson’s King Kong, czyli grze towarzyszącej głośnemu filmowi reżysera Władcy Pierścieni. Projekt od Ubisoftu, pomimo filmowego rodowodu, zdobył uznanie za intensywną akcję i efektowną prezentację dwóch perspektyw Jacka Driscolla i samego Konga. Teraz tytuł powraca dzięki fanowskiej grupie Fusion Fix.

Dziś świętujemy wyjątkowy moment. Minęło 20 lat od premiery King Konga i z tej okazji udostępniamy zupełnie nową wersję rozszerzenia Widescreen Fix

Fusion Fix od lat zajmuje się poprawianiem niedoskonałości produkcji z przeszłości oraz dopasowywaniem ich do aktualnych standardów sprzętowych. Zespół wcześniej opracował między innymi odświeżone rozwiązania techniczne do Grand Theft Auto 4 i wielu innych znanych tytułów.

Aktualizacja, którą pobierzecie z tej strony, nie ogranicza się wyłącznie do poszerzenia obrazu do współczesnych proporcji. Poprawiono interfejs i pole widzenia, a także przystosowano filmowe przerywniki do panoramicznych ekranów. Uwolniono wszystkie rozdzielczości w ustawieniach, dodano wsparcie dla odczytu ruchów myszy i opcję wyłączenia rozmycia obrazu. Udało się także naprawić problem z trzęsącą się kamerą podczas pierwszego spotkania z King Kongiem. Aby uniknąć niestabilności, twórcy modyfikacji zdecydowali się na blokadę animacji na poziomie 30 klatek na sekundę.