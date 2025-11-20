Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 20 latach gra Ubisoftu została przywrócona do życia. Fani naprawili i ulepszyli produkcję

Radosław Krajewski
2025/11/20 15:10
0
0

I takie fanowskie inicjatywy się ceni.

Minęło już 20 lat od premiery Peter Jackson’s King Kong, czyli grze towarzyszącej głośnemu filmowi reżysera Władcy Pierścieni. Projekt od Ubisoftu, pomimo filmowego rodowodu, zdobył uznanie za intensywną akcję i efektowną prezentację dwóch perspektyw Jacka Driscolla i samego Konga. Teraz tytuł powraca dzięki fanowskiej grupie Fusion Fix.

Peter Jackson’s King Kong

Peter Jackson’s King Kong – gra Ubisoftu zyskała drugie życie dzięki fanom

Dokładnie w dwudziestą rocznicę debiutu gry, zespół ogłosił udostępnienie nowej wersji usprawnienia dedykowanego współczesnym ekranom:

Dziś świętujemy wyjątkowy moment. Minęło 20 lat od premiery King Konga i z tej okazji udostępniamy zupełnie nową wersję rozszerzenia Widescreen Fix

Wczytywanie ramki mediów.

Fusion Fix od lat zajmuje się poprawianiem niedoskonałości produkcji z przeszłości oraz dopasowywaniem ich do aktualnych standardów sprzętowych. Zespół wcześniej opracował między innymi odświeżone rozwiązania techniczne do Grand Theft Auto 4 i wielu innych znanych tytułów.

Aktualizacja, którą pobierzecie z tej strony, nie ogranicza się wyłącznie do poszerzenia obrazu do współczesnych proporcji. Poprawiono interfejs i pole widzenia, a także przystosowano filmowe przerywniki do panoramicznych ekranów. Uwolniono wszystkie rozdzielczości w ustawieniach, dodano wsparcie dla odczytu ruchów myszy i opcję wyłączenia rozmycia obrazu. Udało się także naprawić problem z trzęsącą się kamerą podczas pierwszego spotkania z King Kongiem. Aby uniknąć niestabilności, twórcy modyfikacji zdecydowali się na blokadę animacji na poziomie 30 klatek na sekundę.

GramTV przedstawia:

Modernizacja działa zarówno z edycją Gamer’s Edition, jak i Signature Edition. Dzięki niej oprawa graficzna nabiera większego rozmachu i bardziej przypomina kinowy pierwowzór.

Naszym celem było przywrócenie grze jej dawnej świetności oraz zapewnienie, aby każdy mógł bez przeszkód zagrać w nią na nowoczesnym sprzęcie.

Choć gry tworzone na podstawie filmów mają często kiepską opinię, dzieło Ubisoftu od początku było wyjątkiem potwierdzającym regułę. Ciekawa historia znana z filmu, wysoka jakość animacji i oryginalna obsada głosowa sprawiły, że King Kong uznawany jest za jedną z najlepszych adaptacji filmowych w historii. Dzięki wysiłkowi fanów produkcja ponownie ma szansę trafić do graczy i zyskać drugie życie. Jeśli ktoś przegapił tę przygodę dwie dekady temu, teraz pojawiła się świetna okazja, aby to nadrobić.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/fans-just-gave-a-20%E2%80%91year%E2%80%91old-ubisoft-game-new-life/

Tagi:

News
twórczość fanowska
fanowski projekt
aktualizacja
adaptacja gry
gra akcji
Peter Jackson
Peter Jackson’s King Kong
King Kong
Ubisoft
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112