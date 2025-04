Czy to będzie najlepszy horror roku 2025? Zobczcie zwiastun Weapons od reżysera, który już za chwilę nakręci nowe Resident Evil

Akcja filmu rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Maybrook, gdzie o godzinie 2:17 nad ranem cała klasa uczniów znika bez śladu. W centrum wydarzeń znajduje się nauczycielka Justine Gandy, grana przez Julię Garner (znana z serialu Ozark), która zostaje obarczona winą przez społeczność. Wśród rodziców domagających się odpowiedzi jest Archer Graff, w którego wciela się Josh Brolin (Diuna). Zwiastun, zbudowany na atmosferze tajemnicy, sugeruje, że dzieci mogą nadal żyć, choć… to może nie być takie oczywiste. Dodaje to historii dodatkowego napięcia.

Dopiero ujawniliśmy zaskakujący materiał promocyjny filmu Weapons, a już za chwilę otrzymaliśmy kolejny. To oficjalny zwiastun filmu. Zach Cregger, reżyser znany z przełomowego horroru Barbarzyńcy z 2022 roku, powraca z nowym, ambitnym projektem. Weapons zapowiada się jako jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów 2025 roku. Oficjalny zwiastun, który właśnie trafił do sieci, wzbudza niepokój i intryguje swoją atmosferą – spełnia zatem swoją rolę. Ujawniono także plakat filmu.

W filmie występują także Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan i June Diane Raphael. Film produkuje studio Warner Bros., a prawa o jego dystrybucji, po zaciętej walce, zdobyło New Line Cinema. Film trafi do kin 8 sierpnia 2025 i już teraz spekuluje się, że może to być najlepszy horror tego roku. Warto przypomnieć, że następnym filmem rozchwytywanego Zacha Creggora, po Weapons, będzie adaptacja Resident Evil.