Nowy Resident Evil skazany na porażkę? Fani nie są zadowoleni z tej decyzji

Najnowszy film może mieć trudności, aby zachęcić fanów do jego obejrzenia.

Constantin Film musi co kilka lat tworzyć nową produkcję z Resident Evil, aby utrzymać licencję na adaptacje popularnej serii gier Capcomu. Poprzedni film zadebiutował w 2021 roku, więc wytwórnia nie ma już wiele czasu, aby kolejny trafił do kin. Za najnowszy projekt odpowiada Zach Cregger, reżyser głośnych Barbarzyńców, a nową gwiazdą zostanie Austin Abrams, aktor znany z Euforii oraz Samotnych wilków. Chociaż żadne oficjalne informacje o fabule filmu jeszcze się nie pojawiły, to według plotek niezatytułowany film Resident Evil nie podąży historią z gier, ale zaoferuje zupełnie świeżą opowieść wraz z nowymi bohaterami.

Resident Evil – nowy film zaoferuje oryginalną fabułę

Scooper Daniel Richtman twierdzi, że historia skupi się na kurierze, który musi dostarczyć paczkę do odległego szpitala. Wkrótce znajduje się w samym środku epidemii, która tworzy z ludzi potwory.