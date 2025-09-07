Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film o Jasonie Bourne’ie coraz bliżej. Reżyser stawia jeden warunek

Jakub Piwoński
2025/09/07 14:30
Za reżyserię odpowiadać ma niemiecki reżyser Edward Burger, autor Na Zachodzie bez mian i Konklawe.

Edward Berger, twórca oscarowego Na Zachodzie bez zmian, oficjalnie potwierdził, że wciąż jest zainteresowany reżyserią kolejnej odsłony serii o Jasonie Bourne’ie. W rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał jednak, że postawił kluczowy warunek – projekt powstanie tylko wtedy, jeśli Matt Damon zechce powrócić do roli.

Jason Bourne
Jason Bourne

Nowy film o Jasonie Bourne’ie coraz bliżej

Reżyser przyznał, że ma tylko jeden warunek by zająć się tym filmem i jest nim aktor w głównej roli. Czy Matt Damon zainteresuje się tym projektem?

Zrobię to, jeśli Matt będzie chciał to zrobić. Musimy mieć poczucie, że dodajemy coś nowego do wspaniałych filmów Bourne’a, które już powstały. To będzie konieczne, aby Matt chciał to zrobić, a ja będę chciał to zrobić.

Przypomnijmy, że wcześniej informowaliśmy, iż Universal odzyskał prawa do serii Bourne’a po tym, jak przez chwilę rozważano sprzedaż marki innym studiom, w tym Apple czy Netflixowi. Teraz wszystko zależy od decyzji Damona – jeśli aktor wróci, Berger jest gotów wejść na plan. Tymczasem Damon jest już po zdjęciach do Odysei.

Do tej pory powstało pięć filmów o Jasonie Bourne’ie, które łącznie zarobiły ponad 1,6 miliarda dolarów na świecie. W czterech z nich w roli głównej wystąpił Matt Damon, a jedynym wyjątkiem był Dziedzictwo Bourne’a z Jeremym Rennerem w roli innego agenta programu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/13/81aiw6wv07l6x532hbb14c93j5sj7c

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


