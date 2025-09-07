Nowy film o Jasonie Bourne’ie coraz bliżej. Reżyser stawia jeden warunek

Za reżyserię odpowiadać ma niemiecki reżyser Edward Burger, autor Na Zachodzie bez mian i Konklawe.

Edward Berger, twórca oscarowego Na Zachodzie bez zmian, oficjalnie potwierdził, że wciąż jest zainteresowany reżyserią kolejnej odsłony serii o Jasonie Bourne’ie. W rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał jednak, że postawił kluczowy warunek – projekt powstanie tylko wtedy, jeśli Matt Damon zechce powrócić do roli.

