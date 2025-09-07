Nowy film o Jasonie Bourne’ie coraz bliżej. Reżyser stawia jeden warunek

Za reżyserię odpowiadać ma niemiecki reżyser Edward Burger, autor Na Zachodzie bez mian i Konklawe.
Edward Berger, twórca oscarowego Na Zachodzie bez zmian, oficjalnie potwierdził, że wciąż jest zainteresowany reżyserią kolejnej odsłony serii o Jasonie Bourne’ie. W rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał jednak, że postawił kluczowy warunek – projekt powstanie tylko wtedy, jeśli Matt Damon zechce powrócić do roli.
Nowy film o Jasonie Bourne’ie coraz bliżej
Reżyser przyznał, że ma tylko jeden warunek by zająć się tym filmem i jest nim aktor w głównej roli. Czy Matt Damon zainteresuje się tym projektem?
Zrobię to, jeśli Matt będzie chciał to zrobić. Musimy mieć poczucie, że dodajemy coś nowego do wspaniałych filmów Bourne’a, które już powstały. To będzie konieczne, aby Matt chciał to zrobić, a ja będę chciał to zrobić.
Do tej pory powstało pięć filmów o Jasonie Bourne’ie, które łącznie zarobiły ponad 1,6 miliarda dolarów na świecie. W czterech z nich w roli głównej wystąpił Matt Damon, a jedynym wyjątkiem był Dziedzictwo Bourne’a z Jeremym Rennerem w roli innego agenta programu.
