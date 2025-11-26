Glen Powell myśli jak zabić i zbić na tym fortunę. Zobacz zwiastun nowego filmu

Po premierze Uciekiniera wskakujemy w nowy film sygnowany nazwiskiem Glena Powella. A24 udostępniło pierwszy zwiastun filmu How to Make A Killing, w którym aktor wciela się w mężczyznę gotowego posunąć się do morderstwa, by zdobyć rodzinny spadek. Produkcja Johna Pattona Forda zapowiada mroczną, przewrotną historię o ambicji i zemście.

How to Make A Killing – zwiastun filmu z Glenem Powellem

Zwiastun wyświetlany był przez ostatnie dwa tygodnie w wybranych kinach przed seansem Uciekiniera, a teraz trafił do sieci. Widzów czeka pełen czarnego humoru thriller. Film zadebiutuje 20 lutego 2026 roku. Termin ten sugeruje, że światowa premiera może odbyć się na Sundance Film Festival, gdzie Ford święcił sukces w 2022 roku dzięki Na złej drodze. Jego poprzedni film stał się jednym z nielicznych hitów kina niezależnego tamtego roku. Czy nowy film również okaże się strzałek w dziesiątkę?