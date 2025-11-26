Zaloguj się lub Zarejestruj

Glen Powell myśli jak zabić i zbić na tym fortunę. Zobacz zwiastun nowego filmu

Jakub Piwoński
2025/11/26 09:00
How to Make A Killing zapowiada się jak thriller z elementami czarnego humoru.

Po premierze Uciekiniera wskakujemy w nowy film sygnowany nazwiskiem Glena Powella. A24 udostępniło pierwszy zwiastun filmu How to Make A Killing, w którym aktor wciela się w mężczyznę gotowego posunąć się do morderstwa, by zdobyć rodzinny spadek. Produkcja Johna Pattona Forda zapowiada mroczną, przewrotną historię o ambicji i zemście.

How to Make A Killing
How to Make A Killing

How to Make A Killing – zwiastun filmu z Glenem Powellem

Zwiastun wyświetlany był przez ostatnie dwa tygodnie w wybranych kinach przed seansem Uciekiniera, a teraz trafił do sieci. Widzów czeka pełen czarnego humoru thriller. Film zadebiutuje 20 lutego 2026 roku. Termin ten sugeruje, że światowa premiera może odbyć się na Sundance Film Festival, gdzie Ford święcił sukces w 2022 roku dzięki Na złej drodze. Jego poprzedni film stał się jednym z nielicznych hitów kina niezależnego tamtego roku. Czy nowy film również okaże się strzałek w dziesiątkę?

W obsadzie How to Make A Killing znaleźli się również Margaret Qualley, Ed Harris i Topher Grace. Produkcja inspirowana jest klasykiem Szlachectwo zobowiązuje (1949) z Alecem Guinnessem. Jak podaje Deadline, nowa wersja ma być „mroczniejsza i bardziej kąśliwa”, a całość określono jako „hałaśliwy thriller o zemście” osadzony w świecie wielomiliardowych fortun. Powell, który w ostatnich tygodniach mierzył się z chłodnym przyjęciem Uciekiniera (spadek wpływów o 70% w miniony weekend), wkrótce pojawi się także w Autorze widmo J.J. Abramsa, również zaplanowanym na 2026 rok.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/25/how-to-make-a-killing-trailer

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


