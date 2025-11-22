Zaloguj się lub Zarejestruj

Wojownicze Żółwie Ninja znowu będą aktorskim filmem

Jakub Piwoński
2025/11/22 13:40
Tym razem za projekt odpowiadać będzie autor sukcesu filmowego Sonica.

Paramount Pictures szykuje restart serii Wojownicze Żółwie Ninja w formie filmu aktorskiego. Za produkcję ma odpowiadać Neal H. Moritz, znany m.in. z sukcesu serii Szybcy i wściekli i Sonic.

Ostatni pełnometrażowy film z udziałem Żółwi Ninja – Wojownicze żółwie ninja 2 – z 2016 roku okazał się komercyjną porażką, co wstrzymało dotychczasową linię filmową. W ostatnich latach studio postawiło na animację, tworząc chwalony przez krytyków Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos (2023), którego sequel zaplanowano na 17 września 2027 roku. Istnieje także wcześniejsze podejście do tematu – w formie aktorskich filmów z lat 90.

Paramount planuje, aby nowe podejście do TMNT było podobne do sukcesu serii Sonica. Filmy te, łączące elementy live-action i animacji, odniosły wielki sukces kasowy, przyciągając widzów w każdym wieku i generując ponad miliard dolarów przychodu. Moritz jest właśnie producentem tej serii, co według źródeł wewnętrznych czyni go idealnym kandydatem do zamienienia Żółwi Ninja w złoto.

Studio już wcześniej wstrzymało inne projekty TMNT, w tym animowany spin-off Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles oraz film The Last Ronin przeznaczony dla dorosłych widzów. Oba projekty zostały zamrożone, ponieważ nowy zarząd Paramount chce skupić się na szerokiej publiczności i pełnometrażowym kinowym sukcesie. Neal H. Moritz i jego zespół mają więc szansę tchnąć nowe życie w Żółwie Ninja i wprowadzić je do kolejnej generacji fanów.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/teenage-mutant-ninja-turtles-new-live-action-movie-1236431867/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


