Paramount Pictures szykuje restart serii Wojownicze Żółwie Ninja w formie filmu aktorskiego. Za produkcję ma odpowiadać Neal H. Moritz, znany m.in. z sukcesu serii Szybcy i wściekli i Sonic.

Wojownicze Żółwie Ninja znowu będą aktorskim filmem

Ostatni pełnometrażowy film z udziałem Żółwi Ninja – Wojownicze żółwie ninja 2 – z 2016 roku okazał się komercyjną porażką, co wstrzymało dotychczasową linię filmową. W ostatnich latach studio postawiło na animację, tworząc chwalony przez krytyków Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos (2023), którego sequel zaplanowano na 17 września 2027 roku. Istnieje także wcześniejsze podejście do tematu – w formie aktorskich filmów z lat 90.