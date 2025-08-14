Zaloguj się lub Zarejestruj

Jason Bourne wraca do Universal. Matt Damon ponownie w roli?

Jakub Piwoński
2025/08/14 08:40
Seria najwyraźniej będzie kontynuoawana.

Universal Pictures odzyskało prawa do filmowej serii o Jasonie Bournie, które w marcu tego roku zostały wystawione na sprzedaż. Wcześniej zainteresowanie przejęciem marki wykazywały m.in. Skydance, Apple i Netflix, prowadząc rozmowy ze spadkobiercami Roberta Ludluma. Teraz wszystko wskazuje na to, że Bourne „pozostaje w domu” – i że wkrótce możemy spodziewać się nowego filmu.

Jason Bourne
Jason Bourne

Jason Bourne znowu w rękach Universal

Według Deadline, Joe Barton (Czarne Gołębie) przygotował najnowszą wersję scenariusza. Reżyserią miałby zająć się Edward Berger (Na Zachodzie bez zmian), a Matt Damon jest gotowy powrócić w „jeszcze jednym” filmie o słynnym agencie. W bazie Production Weekly tytuł projektu figuruje jako Dylemat Bourne’a.

Seria o Jasonie Bournie, oparta na powieściach Ludluma, zarobiła dotąd 1,64 miliarda dolarów w światowym box office. Pierwsze trzy filmy – Tożsamość Bourne’a, Krucjata Bourne’a i Ultimatum Bourne’a – zdefiniowały realizm akcji po 11 września, inspirując kino sensacyjne na kolejne dwie dekady. Ostatnia część, Jason Bourne z 2016 roku, choć zebrała mieszane recenzje, przyniosła studiu ponad 400 mln dolarów.

Wszystko wskazuje na to, że Universal szykuje dla kultowego agenta nowe rozdanie – pytanie tylko, czy będzie to bezpośrednia kontynuacja, czy pełny reboot serii. Przypomnijmy, że seria próbowała już zmieniać twarz głównego agenta w filmie Dziedzictwo Bourne’a, ale także nie spotkało się to z entuzjamem widzów. Bardzo zatem możliwe, że pracujący do niedawna przy Odysei Matt Damom wróci do roli.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/13/81aiw6wv07l6x532hbb14c93j5sj7c

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


