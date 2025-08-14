Jason Bourne wraca do Universal. Matt Damon ponownie w roli?

Universal Pictures odzyskało prawa do filmowej serii o Jasonie Bournie, które w marcu tego roku zostały wystawione na sprzedaż. Wcześniej zainteresowanie przejęciem marki wykazywały m.in. Skydance, Apple i Netflix, prowadząc rozmowy ze spadkobiercami Roberta Ludluma. Teraz wszystko wskazuje na to, że Bourne „pozostaje w domu” – i że wkrótce możemy spodziewać się nowego filmu.

Jason Bourne znowu w rękach Universal

Według Deadline, Joe Barton (Czarne Gołębie) przygotował najnowszą wersję scenariusza. Reżyserią miałby zająć się Edward Berger (Na Zachodzie bez zmian), a Matt Damon jest gotowy powrócić w „jeszcze jednym” filmie o słynnym agencie. W bazie Production Weekly tytuł projektu figuruje jako Dylemat Bourne’a.