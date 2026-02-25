Nowy dyrektor Xboxa: Microsoft nie nakłada presji w kwestii AI

Zmiany na stanowiskach dyrektorskich w Microsofcie zasiały ziarno niepewności. Jaka przyszłość czeka gamingowy dział firmy i Xboxa?
Od kilku dni pojawiają się więc kolejne wypowiedzi nowych reprezentantów najwyższego szczebla. Wszystko po to, by uspokoić nastroje.
Temat Xboxa i AI powraca jak bumerang
Teraz wywiadu serwisowi Windows Central udzielił Matt Booty. Mowa tutaj o nowym dyrektorze ds. treści w Xbox. Jednym z tematów rzeczonej rozmowy była zaś kwestia sztucznej inteligencji, której wytwory coraz częściej pojawiają się w grach. Pojawiły się więc obawy, że w przypadku Xboxa może być podobnie, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę przeszłość nowej szefowej Microsoft Gaming.
Nowy CCO zapewnił przy tym, że Microsoft nie wywiera żadnych nacisków w omawianym temacie:
Nie spoczywa na nas żadna presja ze strony Microsoftu. Nie spływają do nas żadne dyrektywy w kwestii sztucznej inteligencji. Nasze zespoły mają dowolność w kwestii wykorzystywania wszystkich technologii, które mogą być pomocne -- niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc w pisaniu kodu, czy też szukaniu błędów – w kwestiach związanych z procesem produkcyjnym. Ostatecznie, jak mówiła Asha, jesteśmy oddani sztuce tworzonej przez ludzi.
