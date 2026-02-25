Nowy dyrektor Xboxa: Microsoft nie nakłada presji w kwestii AI

Zmiany na stanowiskach dyrektorskich w Microsofcie zasiały ziarno niepewności. Jaka przyszłość czeka gamingowy dział firmy i Xboxa?

Od kilku dni pojawiają się więc kolejne wypowiedzi nowych reprezentantów najwyższego szczebla. Wszystko po to, by uspokoić nastroje. Temat Xboxa i AI powraca jak bumerang Teraz wywiadu serwisowi Windows Central udzielił Matt Booty. Mowa tutaj o nowym dyrektorze ds. treści w Xbox. Jednym z tematów rzeczonej rozmowy była zaś kwestia sztucznej inteligencji, której wytwory coraz częściej pojawiają się w grach. Pojawiły się więc obawy, że w przypadku Xboxa może być podobnie, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę przeszłość nowej szefowej Microsoft Gaming.

Asha Sharma, bo o niej tu mowa, wcześniej kierowała działem CoreAI, związanym właśnie ze sztuczną inteligencją. To właśnie jej osoba budzi tutaj największe kontrowersje, także z uwagi, zdaniem społeczności, niewielkiego zainteresowania tematyką gier. Sama zainteresowana zdążyła się już odnieść do kwestii używania AI, teraz zaś głos w tej sprawie zabrał również Booty.

GramTV przedstawia:

Nowy CCO zapewnił przy tym, że Microsoft nie wywiera żadnych nacisków w omawianym temacie: Nie spoczywa na nas żadna presja ze strony Microsoftu. Nie spływają do nas żadne dyrektywy w kwestii sztucznej inteligencji. Nasze zespoły mają dowolność w kwestii wykorzystywania wszystkich technologii, które mogą być pomocne -- niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc w pisaniu kodu, czy też szukaniu błędów – w kwestiach związanych z procesem produkcyjnym. Ostatecznie, jak mówiła Asha, jesteśmy oddani sztuce tworzonej przez ludzi. Mimo to obawy o przyszłość Xboxa nie słabną. Ba, jeden ze współtwórców pierwszego Xboxa stwierdził nawet, że jego zdaniem zbliżamy się do śmierci konsoli. Oliwy do ognia dodają także plotki, jakoby Phil Spencer, dotychczasowa twarz Xboxa, wcale nie zamierzał przechodzić na emeryturę, chociaż taki właśnie komunikat otrzymaliśmy ze strony Microsoftu.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

