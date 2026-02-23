Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontrowersje wokół nowej CEO Xbox. Miała zacząć przygodę z grami dopiero w styczniu tego roku

Mikołaj Berlik
2026/02/23 13:30
0
0

Następczyni nie zadowoliła fanów.

Zastąpienie Phila Spencera przez Asha Sharma na stanowisku CEO Microsoft Gaming od początku budziło emocje. Prawdziwa fala krytyki pojawiła się jednak, gdy gracze odkryli profil nowej szefowej w usłudze Xbox Live.

Xbox
Xbox

Asha Sharma – gamertag założony w styczniu

Internauci szybko wytropili, że oficjalne konto Sharmy zostało utworzone dopiero 15 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że osoba zarządzająca jedną z największych platform gamingowych na świecie, zaczęła budować swoją historię z marką Xbox zaledwie kilka tygodni temu.

Reakcja samej zainteresowanej była krótka i dosadna. W odpowiedzi na pytania fanów na platformie X Sharma stwierdziła:

Wczytywanie ramki mediów.

Nie jestem Philem Spencerem.

GramTV przedstawia:

Tym samym odcięła się od wizerunku swojego poprzednika, który był znany z ogromnej pasji do gier i tysięcy godzin spędzonych przed konsolą.

Społeczność z niepokojem i ironią obserwuje nagły przyrost aktywności na koncie nowej CEO. Szczególne kontrowersje wzbudziło to, że w ciągu zaledwie miesiąca Sharma zdobyła ponad 10 tysięcy punktów osiągnięć. Wielu graczy uważa, że taki wynik jest fizycznie niemożliwy dla nowicjusza i podejrzewa, że na koncie grają wynajęci pracownicy lub działają algorytmy mające uwiarygodnić jej profil. Miała miejsce jeszcze druga ciekawa sytuacja – zaledwie kilka godzin po tym, jak fan polecił jej Borderlands 2, gra pojawiła się na liście jej aktywności, co odebrano jako sztuczną próbę przypodobania się graczom.

Spór o Ashę Sharmę podzielił graczy na dwa obozy. Ci uważający, że szef Xboxa musi mieć „gamingowe DNA”, rozumieć kulturę graczy i historię branży, by podejmować decyzje zgodne z oczekiwaniami społeczności oraz osoby twierdzące, że Sharma to przede wszystkim menedżerka wysokiego szczebla. Jej zadaniem jest optymalizacja biznesu, poprawa wyników finansowych Game Passa i stabilizacja działu, a nie bicie rekordów w grach.

Źródło:https://www.resetera.com/threads/new-xbox-ceo-asha-sharma-created-her-xbox-live-gamertag-this-year-in-january-2026-and-has-only-started-playing-video-games-recently.1443121/

Tagi:

News
Phil Spencer
kontrowersje
Xbox
CEO
Asha Sharma
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112