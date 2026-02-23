Kontrowersje wokół nowej CEO Xbox. Miała zacząć przygodę z grami dopiero w styczniu tego roku

Internauci szybko wytropili, że oficjalne konto Sharmy zostało utworzone dopiero 15 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że osoba zarządzająca jedną z największych platform gamingowych na świecie, zaczęła budować swoją historię z marką Xbox zaledwie kilka tygodni temu.

Zastąpienie Phila Spencera przez Asha Sharma na stanowisku CEO Microsoft Gaming od początku budziło emocje . Prawdziwa fala krytyki pojawiła się jednak, gdy gracze odkryli profil nowej szefowej w usłudze Xbox Live.

Tym samym odcięła się od wizerunku swojego poprzednika, który był znany z ogromnej pasji do gier i tysięcy godzin spędzonych przed konsolą.

Społeczność z niepokojem i ironią obserwuje nagły przyrost aktywności na koncie nowej CEO. Szczególne kontrowersje wzbudziło to, że w ciągu zaledwie miesiąca Sharma zdobyła ponad 10 tysięcy punktów osiągnięć. Wielu graczy uważa, że taki wynik jest fizycznie niemożliwy dla nowicjusza i podejrzewa, że na koncie grają wynajęci pracownicy lub działają algorytmy mające uwiarygodnić jej profil. Miała miejsce jeszcze druga ciekawa sytuacja – zaledwie kilka godzin po tym, jak fan polecił jej Borderlands 2, gra pojawiła się na liście jej aktywności, co odebrano jako sztuczną próbę przypodobania się graczom.

Spór o Ashę Sharmę podzielił graczy na dwa obozy. Ci uważający, że szef Xboxa musi mieć „gamingowe DNA”, rozumieć kulturę graczy i historię branży, by podejmować decyzje zgodne z oczekiwaniami społeczności oraz osoby twierdzące, że Sharma to przede wszystkim menedżerka wysokiego szczebla. Jej zadaniem jest optymalizacja biznesu, poprawa wyników finansowych Game Passa i stabilizacja działu, a nie bicie rekordów w grach.