Kolejna gra od dzisiaj w Xbox Game Pass. Świetny symulator trafił do oferty

Od dziś subskrybenci abonamentu Xbox Game Pass mogą sprawdzić TCG Card Shop Simulator – produkcję niezależnego studia OPNeon Games. Gra trafia do usługi w ramach programu Game Preview (wczesny dostęp), co oznacza, że twórcy będą ją jeszcze rozwijać na podstawie opinii graczy.

TCG Card Shop Simulator – na czym polega zabawa?

W TCG Card Shop Simulator projektujemy układ półek, dbamy o zatowarowanie i ustalamy ceny (od okazyjnych po iście zbójeckie). W trakcie rozgrywki możemy organizować turnieje karciane, wystawiając stoliki dla graczy. Poza sprzedażą boosterów, opcją jest też samodzielne otwieranie w poszukiwaniu rzadkich kart do własnej kolekcji.