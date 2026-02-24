Kolejna gra od dzisiaj w Xbox Game Pass. Świetny symulator trafił do oferty

W TCG Card Shop Simulator projektujemy układ półek, dbamy o zatowarowanie i ustalamy ceny (od okazyjnych po iście zbójeckie). W trakcie rozgrywki możemy organizować turnieje karciane, wystawiając stoliki dla graczy. Poza sprzedażą boosterów, opcją jest też samodzielne otwieranie w poszukiwaniu rzadkich kart do własnej kolekcji.
TCG Card Shop Simulator to symulator sklepu z kartami kolekcjonerskimi, w którym sprzedajesz pakiety kart, aby zarabiać pieniądze i rozwijać swoją działalność.
Zarządzaj swoim sklepem:
Zaprojektuj własny sklep z kartami kolekcjonerskimi. Uporządkuj półki i pakiety kart, aby zakupy klientów przebiegały sprawnie i łatwo.
Kolekcja kart:
Samodzielnie otwieraj pakiety i zbieraj karty. Znajduj rzadkie karty i sprzedawaj je, aby zarobić fortunę, lub zatrzymaj je, aby uzupełnić swoją kolekcję.
GramTV przedstawia:
Gra cieszy się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steamie, więc warto dać jej szansę, zwłaszcza że jest dostępna na konsolach Xbox Series X/S, PC oraz w chmurze.
