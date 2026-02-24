Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra od dzisiaj w Xbox Game Pass. Świetny symulator trafił do oferty

Mikołaj Berlik
2026/02/24 13:00
TCG Card Shop Simulator powiększył zestaw gier w abonamencie.

Od dziś subskrybenci abonamentu Xbox Game Pass mogą sprawdzić TCG Card Shop Simulator – produkcję niezależnego studia OPNeon Games. Gra trafia do usługi w ramach programu Game Preview (wczesny dostęp), co oznacza, że twórcy będą ją jeszcze rozwijać na podstawie opinii graczy.

TCG Card Shop Simulator
TCG Card Shop Simulator

TCG Card Shop Simulator – na czym polega zabawa?

W TCG Card Shop Simulator projektujemy układ półek, dbamy o zatowarowanie i ustalamy ceny (od okazyjnych po iście zbójeckie). W trakcie rozgrywki możemy organizować turnieje karciane, wystawiając stoliki dla graczy. Poza sprzedażą boosterów, opcją jest też samodzielne otwieranie w poszukiwaniu rzadkich kart do własnej kolekcji.

TCG Card Shop Simulator to symulator sklepu z kartami kolekcjonerskimi, w którym sprzedajesz pakiety kart, aby zarabiać pieniądze i rozwijać swoją działalność.

Zarządzaj swoim sklepem:
Zaprojektuj własny sklep z kartami kolekcjonerskimi. Uporządkuj półki i pakiety kart, aby zakupy klientów przebiegały sprawnie i łatwo.

Kolekcja kart:
Samodzielnie otwieraj pakiety i zbieraj karty. Znajduj rzadkie karty i sprzedawaj je, aby zarobić fortunę, lub zatrzymaj je, aby uzupełnić swoją kolekcję.

GramTV przedstawia:

Gra cieszy się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steamie, więc warto dać jej szansę, zwłaszcza że jest dostępna na konsolach Xbox Series X/S, PC oraz w chmurze.
Ostatnia szansa: Co zniknie z usługi 28 lutego?

Tradycyjnie, gdy jedne gry wchodzą, inne muszą ustąpić miejsca. Macie czas tylko do końca miesiąca, aby nadrobić kilka głośnych produkcji, zanim opuszczą bibliotekę:

  • Monster Train
  • Expeditions: A MudRunner Game
  • Injustice 2
  • Śródziemie: Cień Wojny (Middle-earth: Shadow of War)

Tagi:

News
symulator
Xbox Game Pass
Xbox
symulacja
karty
TCG
