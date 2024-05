Nowy Doom nadchodzi. Średniowieczne klimaty i bez ekskluzywności na Xboxa

Microsoft szykuje się do ogłoszenia nowej gry z serii Doom. Podczas tegorocznego Xbox Games Showcase prawdopodobnie ujawniona zostanie gra roboczo nazwana „Year Zero”, która powstaje od czterech lat. Będzie to pierwsza produkcja z tej uznanej serii strzelanek pierwszoosobowych od czasu Doom Eternal z 2020 roku. Zgodnie z najnowszymi informacjami z serwisu Insider Gaming, gra przeniesie nas do średniowiecza, a konkretniej do Wieków Ciemnych.

Doom: The Dark Ages – pierwsze szczegóły

Tytuł nowej gry to Doom: The Dark Ages. Akcja rozgrywać się będzie w świecie zagłady inspirowanym średniowieczem. Nie jest jasne, czy będzie to prequel serii, czy też twórcy w inny sposób wytłumaczą przeniesienie głównego bohatera do wizji piekła sprzed kilkuset lat.