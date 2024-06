Wyprzedaż dodatków do The Sims 4 na Steam. Wybrane DLC taniej nawet o 50%

Weekendowa promocja na Steam trwa w najlepsze, ale na platformie Valve pojawiła się jeszcze jednak warta uwagi oferta specjalna. Gracze PC mogą bowiem skorzystać z promocji na dodatki do The Sims 4. Wśród przecenionych DLC znajdziemy m.in. The Sims 4: Psy i koty, The Sims 4: Ranczo, The Sims 4: Uniwersytet czy The Sims 4: Witaj w Pracy. W przypadku dużych rozszerzeń zniżki sięgają 50%, ale w ofercie dostępne są także mniejsze DLC.

Wyprzedaż dodatków do The Sims 4 na Steam kończy się 20 czerwca, a pełną listę przecenionych dodatków znajdziecie na stronie promocji w sklepie Valve. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż dodatków do The Sims 4 na Steam – wybrane oferty: