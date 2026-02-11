Co o sztucznej inteligencji myśli Andrzej Sapkowski?

Dyskusja o tym, czy sztuczna inteligencja przynosi więcej pożytku czy szkody, wciąż nie milknie. Do tematu swoje zdanie dorzucił ostatnio sam Andrzej Sapkowski, twórca sagi o Wiedźminie, który nie owijał w bawełnę. Jego dosadny komentarz odnosił się do tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc pisarzom w pisaniu książek.
Andrzej Sapkowski na temat wykorzystania AI w literaturze
O AI mówi się obecnie praktycznie wszędzie – od inwestycji gigantów technologicznych po coraz szersze zastosowanie w tworzeniu książek. Dyskusja trwa w świecie filmu i gier, ale najwyraźniej ma swoje odbicie także w światku literackim. Nie brakuje głosów sceptycznych, a jedno z nich właśnie padło z ust jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy fantasy.
No cóż, mam pewną odpowiedź, ale jestem dość wstrzemięźliwy w udzielaniu jej. Ale biorąc pod uwagę, że nie ma tu żadnych dzieci… Wiecie, różnica pomiędzy prawdziwym talentem i inteligencją a sztuczną inteligencją jest absolutnie taką samą różnicą jak między naturalnym a sztucznym męskim narządem rozrodczym.
Choć Sapkowski nie rozwijał dalszych wywodów, jego komentarz jasno pokazuje, że dość sceptycznie podchodzi do wykorzystywania AI w tworzeniu książek. Narzędzie to może pomagać w redakcji tekstu, ale nie zastąpi ludzkiej wrażliwości. Dla wielu fanów twórczości Sapkowskiego to zapewne dobra wiadomość – przynajmniej w kwestii literackiej autentyczności kolejnych publikacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!