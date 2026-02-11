Zaloguj się lub Zarejestruj

Co o sztucznej inteligencji myśli Andrzej Sapkowski?

Jakub Piwoński
2026/02/11 13:20
0
0

Ironiczny, acz celny komentarz autora Wiedźmina.

Dyskusja o tym, czy sztuczna inteligencja przynosi więcej pożytku czy szkody, wciąż nie milknie. Do tematu swoje zdanie dorzucił ostatnio sam Andrzej Sapkowski, twórca sagi o Wiedźminie, który nie owijał w bawełnę. Jego dosadny komentarz odnosił się do tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc pisarzom w pisaniu książek.

Andrzej Sapkowski
Andrzej Sapkowski
Fot. PAP/P. Kula

Andrzej Sapkowski na temat wykorzystania AI w literaturze

O AI mówi się obecnie praktycznie wszędzie – od inwestycji gigantów technologicznych po coraz szersze zastosowanie w tworzeniu książek. Dyskusja trwa w świecie filmu i gier, ale najwyraźniej ma swoje odbicie także w światku literackim. Nie brakuje głosów sceptycznych, a jedno z nich właśnie padło z ust jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy fantasy.

Sapkowski wypowiedział się na temat AI podczas listopadowego festiwalu Tales of the Weird: An Autumnal Festival, a niedawno w sieci opublikowano oficjalne nagranie jego rozmowy z publicznością. Pytany o potencjalne zagrożenia, jakie sztuczna inteligencja może stwarzać dla literatury i młodych autorów, nie szczędził mocnych słów:

GramTV przedstawia:

No cóż, mam pewną odpowiedź, ale jestem dość wstrzemięźliwy w udzielaniu jej. Ale biorąc pod uwagę, że nie ma tu żadnych dzieci… Wiecie, różnica pomiędzy prawdziwym talentem i inteligencją a sztuczną inteligencją jest absolutnie taką samą różnicą jak między naturalnym a sztucznym męskim narządem rozrodczym.

Choć Sapkowski nie rozwijał dalszych wywodów, jego komentarz jasno pokazuje, że dość sceptycznie podchodzi do wykorzystywania AI w tworzeniu książek. Narzędzie to może pomagać w redakcji tekstu, ale nie zastąpi ludzkiej wrażliwości. Dla wielu fanów twórczości Sapkowskiego to zapewne dobra wiadomość – przynajmniej w kwestii literackiej autentyczności kolejnych publikacji.

Tagi:

Popkultura
Wiedźmin
książki
Andrzej Sapkowski
fantasy
sztuczna inteligencja
pisarz
AI
pisanie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112