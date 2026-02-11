Co o sztucznej inteligencji myśli Andrzej Sapkowski?

Dyskusja o tym, czy sztuczna inteligencja przynosi więcej pożytku czy szkody, wciąż nie milknie. Do tematu swoje zdanie dorzucił ostatnio sam Andrzej Sapkowski, twórca sagi o Wiedźminie, który nie owijał w bawełnę. Jego dosadny komentarz odnosił się do tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc pisarzom w pisaniu książek.

Fot. PAP/P. Kula

Andrzej Sapkowski na temat wykorzystania AI w literaturze

O AI mówi się obecnie praktycznie wszędzie – od inwestycji gigantów technologicznych po coraz szersze zastosowanie w tworzeniu książek. Dyskusja trwa w świecie filmu i gier, ale najwyraźniej ma swoje odbicie także w światku literackim. Nie brakuje głosów sceptycznych, a jedno z nich właśnie padło z ust jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy fantasy.