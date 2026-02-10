Insiderzy potwierdzają – trzecie DLC do Wiedźmina 3 nadchodzi

Plotka, która pozostaje w życiu zbyt długo czy też fakt, który już za chwile ujrzy światło dzienne? Trzecie DLC do Wiedźmina 3 rozpala serca graczy.
Potencjalny nowy dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon to swoisty fenomen. Z jednej strony nikt go oficjalnie nie ogłosił, a z drugiej wszyscy na niego czekają.
Insiderzy potwierdzają istnienie trzeciego dodatku do Wiedźmina 3
Teraz jednak ponownie pojawiają się głosy potwierdzające, że CD Projekt RED faktycznie szykuje nam “niespodziankę”. Do głosu doszli bowiem wiarygodni insiderzy, którzy potwierdzają, że do Serc z Kamienia oraz Krwi i Wina faktycznie miałoby dołączyć trzecie DLC. To miałoby stanowić swoisty pomost fabularny pomiędzy Dzikim Gonem na powstającym Wiedźminem 4:
Istnienie dodatku potwierdził m.in. znany leaker, Nate the Hate, odpowiadając na zapytanie jednego z fanów:
Słyszałem [o nowym DLC do Wiedźmina 3 – przyp. red.]. Jednak pracuję nad dalszym potwierdzeniem szczegółów.
Ale to nie koniec. W podobnym tonie wypowiadali się Ryszard "Rysław" Chojnowski, współtwórca pierwszego Wiedźmina, oraz Krystian “UV” Smoszna, dziennikarz gamingowy. Obaj podczas wspólnego podcastu potwierdzili, iż faktycznie słyszeli o powstającym dodatku i uważają docierające do nich informacje o rozszerzeniu do Dzikiego Gonu za wiarygodne.