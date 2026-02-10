Zaloguj się lub Zarejestruj

Insiderzy potwierdzają – trzecie DLC do Wiedźmina 3 nadchodzi

Maciej Petryszyn
2026/02/10 19:30
Plotka, która pozostaje w życiu zbyt długo czy też fakt, który już za chwile ujrzy światło dzienne? Trzecie DLC do Wiedźmina 3 rozpala serca graczy.

Potencjalny nowy dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon to swoisty fenomen. Z jednej strony nikt go oficjalnie nie ogłosił, a z drugiej wszyscy na niego czekają.

Insiderzy potwierdzają istnienie trzeciego dodatku do Wiedźmina 3

Teraz jednak ponownie pojawiają się głosy potwierdzające, że CD Projekt RED faktycznie szykuje nam “niespodziankę”. Do głosu doszli bowiem wiarygodni insiderzy, którzy potwierdzają, że do Serc z Kamienia oraz Krwi i Wina faktycznie miałoby dołączyć trzecie DLC. To miałoby stanowić swoisty pomost fabularny pomiędzy Dzikim Gonem na powstającym Wiedźminem 4:

Istnienie dodatku potwierdził m.in. znany leaker, Nate the Hate, odpowiadając na zapytanie jednego z fanów:

Słyszałem [o nowym DLC do Wiedźmina 3 – przyp. red.]. Jednak pracuję nad dalszym potwierdzeniem szczegółów.

Ale to nie koniec. W podobnym tonie wypowiadali się Ryszard "Rysław" Chojnowski, współtwórca pierwszego Wiedźmina, oraz Krystian “UV” Smoszna, dziennikarz gamingowy. Obaj podczas wspólnego podcastu potwierdzili, iż faktycznie słyszeli o powstającym dodatku i uważają docierające do nich informacje o rozszerzeniu do Dzikiego Gonu za wiarygodne.

Przekonani o rychłym nadejściu nowej zwartości do Wiedźmina 3 są również rynkowi analitycy. I to przekonani na tyle, że oszacowali oni już nawet potencjalną cenę oraz sprzedaż wspomnianego DLC. Przypomnijmy, nadal mówimy tutaj o dodatku, którego istnienia nikt z CD Projekt RED jak dotąd nie potwierdził.

Niemniej nie samym DLC fani Wiedźmina 3 żyją, bo do gry powstają też intrygujące modyfikacje. Mowa tutaj m.in. o modzie Dawn over Kovir, gdzie kierujemy poczynaniami Ciri, czy też darmowej modyfikacja wprowadzającej multiplayer. Trudno się jednak dziwić, skoro wyczekiwany remake Wiedźmina 1 prawdopodobnie wyjdzie później niż wszyscy liczyli.

Źródło:https://wccftech.com/more-insiders-are-corroborating-new-the-witcher-3-dlc-as-fans-believe-dlc-for-old-games-should-happen-more/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 20:31

Jak nie będzie info od CDP to mogą se potwierdzać;) 

plotka nadal jest plotką.




