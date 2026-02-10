Insiderzy potwierdzają – trzecie DLC do Wiedźmina 3 nadchodzi

Plotka, która pozostaje w życiu zbyt długo czy też fakt, który już za chwile ujrzy światło dzienne? Trzecie DLC do Wiedźmina 3 rozpala serca graczy.

Potencjalny nowy dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon to swoisty fenomen. Z jednej strony nikt go oficjalnie nie ogłosił, a z drugiej wszyscy na niego czekają.

Insiderzy potwierdzają istnienie trzeciego dodatku do Wiedźmina 3

Teraz jednak ponownie pojawiają się głosy potwierdzające, że CD Projekt RED faktycznie szykuje nam “niespodziankę”. Do głosu doszli bowiem wiarygodni insiderzy, którzy potwierdzają, że do Serc z Kamienia oraz Krwi i Wina faktycznie miałoby dołączyć trzecie DLC. To miałoby stanowić swoisty pomost fabularny pomiędzy Dzikim Gonem na powstającym Wiedźminem 4: