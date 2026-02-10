Ile będzie kosztował nowy dodatek do Wiedźmina 3? To ma być sprzedażowy hit

Nowy dodatek do Wiedźmina 3: Dziki Gon wciąż nie został oficjalnie ogłoszony, ale według wcześniejszych informacji ma pojawić się w tym roku na „100 procent”. Teraz do sieci trafiły kolejne doniesienia dotyczące potencjalnego DLC, w tym prognozowana cena dodatku oraz liczba sprzedanych egzemplarzy.

Wiedźmin 3 – na ile zostanie wyceniony nowy dodatek?

Według najnowszych plotek, trzeci dodatek miałby zostać wyceniony wyżej niż poprzednie rozszerzenia, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że od premiery Wiedźmina 3 minie w tym roku jedenaście lat. DLC miałoby kosztować 30 dolarów, a jego sprzedaż liczona byłaby w 11 milionach egzemplarzy. Budżet dodatku miał wynieść około 14,5 mln dolarów. Trzeba jednak wspomnieć, że te szczegóły pochodzą z usuniętego już wpisu w serwisie X.