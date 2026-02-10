Zaloguj się lub Zarejestruj

Ile będzie kosztował nowy dodatek do Wiedźmina 3? To ma być sprzedażowy hit

Radosław Krajewski
2026/02/10 10:40
CD Projekt Red to się po prostu opłaca.

Nowy dodatek do Wiedźmina 3: Dziki Gon wciąż nie został oficjalnie ogłoszony, ale według wcześniejszych informacji ma pojawić się w tym roku na „100 procent”. Teraz do sieci trafiły kolejne doniesienia dotyczące potencjalnego DLC, w tym prognozowana cena dodatku oraz liczba sprzedanych egzemplarzy.

Wiedźmin 3
Wiedźmin 3 – na ile zostanie wyceniony nowy dodatek?

Według najnowszych plotek, trzeci dodatek miałby zostać wyceniony wyżej niż poprzednie rozszerzenia, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że od premiery Wiedźmina 3 minie w tym roku jedenaście lat. DLC miałoby kosztować 30 dolarów, a jego sprzedaż liczona byłaby w 11 milionach egzemplarzy. Budżet dodatku miał wynieść około 14,5 mln dolarów. Trzeba jednak wspomnieć, że te szczegóły pochodzą z usuniętego już wpisu w serwisie X.

Trzeci dodatek do Wiedźmina 3 ma sprzedać się w liczbie 11 milionów egzemplarzy przy cenie 30 dolarów za sztukę.

Według analityka Chrzanowskiego budżet produkcyjny tego dodatku wynosi około 14,5 miliona dolarów bez marketingu i ma on rozpocząć właściwą kampanię promocyjną przed Wiedźminem 4.

Wszystkie te informacje należy traktować wyłącznie jako niepotwierdzone doniesienia. Brak oficjalnej zapowiedzi oznacza, że projekt może jeszcze ulec zmianie lub w ogóle nie istnieć. Jednocześnie moment wydaje się idealny, gdyż na horyzoncie znajduje się już Wiedźmin 4, więc nowy dodatek mógłby wprowadzić graczy do kolejnej gry z uniwersum.

Źródło:https://screenrant.com/witcher-3-expansion-2026-price-leak-rumor/

