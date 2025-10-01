Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowi właściciele EA budzą kontrowersje. Społeczność LGBTQ+ obawia się cenzury

Patrycja Pietrowska
2025/10/01 15:00
7
0

Obawy fanów po przejęciu Electronic Arts przez nowych inwestorów.

Niedawno doszło do wielkiej transakcji w branży gier – Electronic Arts zostało bowiem sprzedane za 55 miliardów dolarów. Po ogłoszeniu transakcji, pracownicy BioWare zaczęli czuć się zaniepokojeni. Wiadomość o sprzedaży wywołała też falę spekulacji w społecznościach graczy.

Czy nowe władze EA ocenzurują queerowe wątki w grach? Społeczność graczy wyraża obawy

Firma Electronic Arts oficjalnie potwierdziła zamiar przejęcia przez konsorcjum inwestorów w ramach transakcji opiewającej na kwotę 55 miliardów dolarów. W skład podmiotów tworzących konsorcjum przejmujące wchodzi Public Investment Fund, fundusz zarządzany przez saudyjskiego władcę, Mohammeda bin Salmana. Innym kluczowym inwestorem jest Affinity Partners, którego właścicielem jest Jared Kushner, będący zięciem Donalda Trumpa.

Głównym powodem obaw społeczności graczy są silne powiązania nowych inwestorów z polityką i prawodawstwem, które są powszechnie postrzegane jako wrogie wobec mniejszości seksualnych. Grono fanów wyraża zaniepokojenie, że wsparcie finansowe pochodzące od PIF oraz Affinity Partners może prowadzić do wpływania na zarządzanie studiami deweloperskimi podlegającymi EA i w konsekwencji do cenzurowania treści. Niepokój ten jest szczególnie widoczny i odczuwalny w społecznościach zgromadzonych wokół gier Mass Effect, Dragon Age oraz The Sims 4.

Gry te od dawna cieszyły się popularnością wśród graczy queerowych, a deweloperzy przykładali dużą wagę do właściwej reprezentacji tożsamości LGBTQ+ w swoich produkcjach. Twórczyni treści Kala Elizabeth podkreśliła w swojej wypowiedzi, że chociaż Dragon Age i Mass Effect nie były pozbawione wad, zawsze postępowały w zakresie reprezentacji w świecie gier wideo. Zaznaczyła, że te tytuły przyczyniły się do eksploracji tożsamości płciowej, kwestii transpłciowych oraz oferowały różnorodne romanse queerowe. Podobne zmartwienia wyraziła popularna YouTuberka Kayla Sims, która obawia się potencjalnego wycofania postępu lub jakiejkolwiek formy cenzury wprowadzonej w serii The Sims.

Wskazała ona, że tytuł ten od dawna słynął z bycia niezwykle inkluzywnym. Kayla Sims uważa, że zmiana w dotychczasowej polityce studia byłaby „niezwykle głupim” i „krótkowzrocznym krokiem ze strony nowych inwestorów”. Ostrzegła, że taka decyzja mogłaby odbić się rykoszetem, prowadząc do trwałego zrażenia do siebie całej bazy miłośników The Sims.

Obecny dyrektor generalny Electronic Arts, Andrew Wilson, podjął próbę uspokojenia zaniepokojonej społeczności, zapewniając, że „wartości” firmy pozostaną „niezmienione” pomimo nadchodzącej zmiany właścicielskiej. Przyszłość kluczowych serii gier, takich jak Mass Effect, Dragon Age czy The Sims, i tego, czy pozostaną one wolne od cenzury, pozostaje jednak nadal kwestią otwartą.

Źródło:https://www.thegamer.com/ea-buyout-saudi-araba-jared-kushner-mass-effect-dragon-age-the-sims-fans-fear-queer-censorship/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:12

Mieliśmy już cenzurowanie w obie strony. Z jednej strony religijni powołujący się na moralność a z drugiej aktywiści powołujący się na poprawność polityczną. Nie wiem kto gorszy. 

Też warto dodać że gry od dawna są cenzurowane w zależności od regionów. Pamiętacie aferę koło tego że w Cyberpunk 2077 w źródłach które wyciekły, mieli flagę która nazywała się "kubuś puchatek" która służyła do warunkowania rzeczy które na rynku chińskim będą problemem? 

Jeżeli chcemy poznać długofalowe skutki inwestorów, warto popatrzeć na Tencent. Ten w Chinach wszystko cenzuruje bo musi. Aparat państwowy musi wszystko zatwierdzić. Nie ma tak naprawdę separacji firmy i państwa. 

Ale na zachodzie raczej starają się nie naciskać bo na koniec dnia ich cel to pieniądze i chcą robić jak najwięcej a wiedzą że cenzura spotka się z przeciwem który może ograniczyć ich wpływy i przychód. Próbują przynajmniej teraz uchodzić za neutralnego inwestora. Przykładowo mają pod butem Riot Games a jednak nadal przewalają się tam wątki LGBT. 

Ale... nie można zaprzeczyć że dochodzi do miękkiej cenzury. Tzn - firmy chcą te słodkie chińskie pieniążki. South Park zrobił cały epizod o tym. I jest niemal pewne że studia będą cenzurować do pewnego stopnia nawet jak formalnie nie muszą by przypodobać się chińskiemu szefowi. 

Albo jak ostro gry się zmieniły przez wszelakiej maści inwestorów DEI. Pecunia non olet. A niby miało być tylko zapewnienie reprezentacji. Ale na tym się nie skończyło. 

I tak Failguard był wykastrowany tak mocno że trudno w tej grze być nawet nieuprzejmym a znowu to tylko spekulacja z mojej strony ale raczej nie znajdziemy wielu nawiązań do np. Tajwanu w studiach pod butem Tencenta. 

Zresztą co tu dużo szukać. Blizzard przez lata dumnie promował LGBT w Overwatch a jak dostali worek pieniędzy od Arabii Saudyjskiej to nagle "sport jest ważniejszy niż polityka". 

Czas pokaże. Na 100% dojdzie do soft cenzury. Czy będzie większa zależy od tego jakiego typu są to inwestorzy. Bo możliwe że będa wymagali cenzury w krajach arabskich co studia AAA i tak już robią a na zachodzie wszystko zostanie po staremu.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:59
wolff01 napisał:

Poczekaj aż wyjdzie Wiedźmin 4 xD

Chyba wykupię wtedy abonament na popcorn :P

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:55
Silverburg napisał:

Aczkolwiek jakie to amerykańskie, że od razu jest w to wciągnięta polityka (co widać po drugim poście z Twittera opublikowanym w artykule).

Poczekaj aż wyjdzie Wiedźmin 4 xD




Trwa Wczytywanie
