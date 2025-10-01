Nowi właściciele EA budzą kontrowersje. Społeczność LGBTQ+ obawia się cenzury

Obawy fanów po przejęciu Electronic Arts przez nowych inwestorów.

Niedawno doszło do wielkiej transakcji w branży gier – Electronic Arts zostało bowiem sprzedane za 55 miliardów dolarów. Po ogłoszeniu transakcji, pracownicy BioWare zaczęli czuć się zaniepokojeni. Wiadomość o sprzedaży wywołała też falę spekulacji w społecznościach graczy. Czy nowe władze EA ocenzurują queerowe wątki w grach? Społeczność graczy wyraża obawy Firma Electronic Arts oficjalnie potwierdziła zamiar przejęcia przez konsorcjum inwestorów w ramach transakcji opiewającej na kwotę 55 miliardów dolarów. W skład podmiotów tworzących konsorcjum przejmujące wchodzi Public Investment Fund, fundusz zarządzany przez saudyjskiego władcę, Mohammeda bin Salmana. Innym kluczowym inwestorem jest Affinity Partners, którego właścicielem jest Jared Kushner, będący zięciem Donalda Trumpa.

Głównym powodem obaw społeczności graczy są silne powiązania nowych inwestorów z polityką i prawodawstwem, które są powszechnie postrzegane jako wrogie wobec mniejszości seksualnych. Grono fanów wyraża zaniepokojenie, że wsparcie finansowe pochodzące od PIF oraz Affinity Partners może prowadzić do wpływania na zarządzanie studiami deweloperskimi podlegającymi EA i w konsekwencji do cenzurowania treści. Niepokój ten jest szczególnie widoczny i odczuwalny w społecznościach zgromadzonych wokół gier Mass Effect, Dragon Age oraz The Sims 4. Gry te od dawna cieszyły się popularnością wśród graczy queerowych, a deweloperzy przykładali dużą wagę do właściwej reprezentacji tożsamości LGBTQ+ w swoich produkcjach. Twórczyni treści Kala Elizabeth podkreśliła w swojej wypowiedzi, że chociaż Dragon Age i Mass Effect nie były pozbawione wad, zawsze postępowały w zakresie reprezentacji w świecie gier wideo. Zaznaczyła, że te tytuły przyczyniły się do eksploracji tożsamości płciowej, kwestii transpłciowych oraz oferowały różnorodne romanse queerowe. Podobne zmartwienia wyraziła popularna YouTuberka Kayla Sims, która obawia się potencjalnego wycofania postępu lub jakiejkolwiek formy cenzury wprowadzonej w serii The Sims.

Wskazała ona, że tytuł ten od dawna słynął z bycia niezwykle inkluzywnym. Kayla Sims uważa, że zmiana w dotychczasowej polityce studia byłaby „niezwykle głupim" i „krótkowzrocznym krokiem ze strony nowych inwestorów". Ostrzegła, że taka decyzja mogłaby odbić się rykoszetem, prowadząc do trwałego zrażenia do siebie całej bazy miłośników The Sims. Obecny dyrektor generalny Electronic Arts, Andrew Wilson, podjął próbę uspokojenia zaniepokojonej społeczności, zapewniając, że „wartości" firmy pozostaną „niezmienione" pomimo nadchodzącej zmiany właścicielskiej. Przyszłość kluczowych serii gier, takich jak Mass Effect, Dragon Age czy The Sims, i tego, czy pozostaną one wolne od cenzury, pozostaje jednak nadal kwestią otwartą.

