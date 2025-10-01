Zaloguj się lub Zarejestruj

Co dalej z BioWare? Pracownicy studia zaniepokojeni po przejęciu Electronic Arts

Mikołaj Berlik
2025/10/01 08:30
Po ogłoszeniu przejęcia EA przez grupę inwestorów, w BioWare rośnie poczucie zagrożenia.

Sprzedaż Electronic Arts grupie inwestorów, w skład której wchodzą m.in. Silver Lake, Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej oraz Affinity Partners Jareda Kushnera, wywołała duże poruszenie w branży. Transakcja opiewa na około 55 miliardów dolarów, z czego 20 miliardów to dług, który EA przejmie od JPMorgan Chase. Firma stanie się spółką prywatną, a pod jej skrzydłami coraz głośniej słychać obawy o przyszłość poszczególnych studiów.

BioWare
BioWare

BioWare – studio w cieniu niepewności

Najwięcej emocji budzi sytuacja BioWare. W styczniu kanadyjskie studio z Edmonton musiało zmierzyć się ze zwolnieniami po tym, jak Dragon Age: The Veilguard nie spełnił oczekiwań EA. Wtedy wielu pracowników obawiało się kolejnej redukcji etatów, a dzisiaj – po informacji o sprzedaży wydawcy – te nastroje stały się jeszcze silniejsze. Źródła Insider Gaming donoszą, że wśród zespołu panuje przekonanie, iż to właśnie BioWare może znaleźć się wśród pierwszych ofiar reorganizacji.

Część deweloperów nie kryje, że przygotowuje się na ewentualne zwolnienia i rozważa poszukiwanie nowych miejsc pracy. Liczebność studia spadła już z ponad 200 osób w 2023 roku do mniej niż 100, a rozmowy o ewentualnej sprzedaży BioWare przez EA miały być prowadzone, choć ich efekt pozostaje nieznany.

Pomimo trudnej sytuacji, prace nad nowym Mass Effectem trwają. Początkowo zajmował się nim niewielki zespół, jednak w ostatnich miesiącach skierowano do projektu dodatkowe zasoby. Pracownicy przyznają jednak, że poczucie stabilności jest złudne, a atmosfera w studiu daleka od komfortowej.

Sprzedaż EA ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027, co oznacza, że do kwietnia 2026 sytuacja formalnie nie ulegnie zmianie. Mimo to wielu pracowników BioWare uważa, że to tylko kwestia czasu, zanim studio zostanie dotknięte kolejną falą cięć.

Źródło:https://insider-gaming.com/bioware-staff-worried-about-studios-future/

Mikołaj Berlik
Komentarze
5
Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 09:49
Silverburg napisał:

To będzie oznaczało definitywny koniec tej serii, czego nie chcę. Nie spodziewam się cudów po nowej części,  ale mimo to chcę ją znaczyć. 

Nikt nie chce, ale czasem lepiej pozwolić komuś odejść u szczytu, niż obserwować, jak z czasem rozmienia się na drobne - co w przypadku Mass Effect i tak już stało się faktem za sprawą Andromedy.

Zresztą, nie ma co się łudzić - nowi właściciele EA mają do spłacenia gigantyczny dług i z całą pewnością nie będą stawiać na ryzykowne projekty. Madden, FIFA, jeszcze więcej mikrotransakcji w Apex Legends i - nie mam wątpliwości - dojenie Battlefielda VI. Takie będą priorytety firmy na kolejne lata. Po drodze pewnie jeszcze uda się wydać zwieńczenie trylogii Jedi, ale to tyle, jeśli chodzi o gry dla pojedynczego gracza.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:25
Nogradis napisał:

Może to i dobrze? 

To będzie oznaczało definitywny koniec tej serii, czego nie chcę. Nie spodziewam się cudów po nowej części,  ale mimo to chcę ją znaczyć. 

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 09:19
Nogradis napisał:

Może to i dobrze? Czytałeś pewnie niesławną wypowiedź Wilsona, który stwierdził, że niewystarczające wyniki The Veilguard to wina niedostosowania tytułu do potrzeb rynku, który to rzekomo oczekuje dziś gier-usług? Mass Effect bez wątpienia byłby skierowany właśnie w tę stronę.

Już kiedyś próbowano tego z Andromedą i całość wypaliła prosto w twarz EA. 

Właśnie dlatego Veilguard został przewrócony do góry dnem i rzeźbiono z tego, co mają na singla.




