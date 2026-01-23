Nowe szczegóły zapowiedzianej ekranizacji fantasy od Amazona. Nominowany do Oscara aktor jest podekscytowany projektem

Jedna z najpopularniejszych serii fantasy doczeka się własnego serialu na Prime Video. Produkcja serialu już się rozpoczęła.

Amazon MGM Studios wciąż pracuje nad serialową adaptacją bestsellerowego cyklu Empyrean, znanego czytelnikom przede wszystkim z powieści Fourth Wing. Czwarte skrzydło autorstwa Rebeki Yarros. Choć od pierwszej zapowiedzi minęło już sporo czasu, projekt nie został porzucony, a we wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, kto stworzy serial. Teraz nowymi informacjami podzielił się producent serii, Michael B. Jordan, nominowany do Oscara za rolę w filmie Grzesznicy, który zapewnia, że twórcy doskonale rozumieją oczekiwania fanów. Foto: Leila Illustrations Fourth Wing. Czwarte skrzydło – nowe informacje o serialu fantasy od Amazona Serial przeniesie na ekran historię Violet Sorrengail, dwudziestoletniej bohaterki zmuszonej do porzucenia spokojnego życia w bibliotece na rzecz śmiertelnie niebezpiecznego szkolenia smoczych jeźdźców. Kluczową rolę w fabule odgrywa również relacja Violet z tajemniczym i buntowniczym Xadenem Riorsonem. Cykl Empyrean bywa określany mianem romantasy i należy do najpopularniejszych serii fantasy ostatnich lat. Trzecia część, Onyx Storm, sprzedała się w liczbie 2,7 miliona egzemplarzy już w pierwszym tygodniu po styczniowej premierze w 2025 roku.

Droga serialu na ekran nie była jednak prosta. Produkcja została zapowiedziana jesienią 2023 roku, ale w międzyczasie straciła pierwotną showrunnerkę Moirę Walley Beckett, znaną z pracy przy Ania, nie Anna. Jej miejsce zajęła Meredith Averill, współtwórczyni Locke & Key. Do tej pory nie ogłoszono także żadnych decyzji obsadowych. Jordan, którego firma Outlier Society odpowiada za produkcję, w rozmowie z Deadline podkreślił, że projekt znajduje się na wczesnym etapie, ale rozwija się z dużą dbałością o szczegóły: Dbamy o to, żeby był to serial, który dostarczy wszystkiego, czego chcą fani, a jednocześnie zaskoczy ich elementami, których się nie spodziewają. Uwierzcie mi, doskonale wiem, jak bardzo ta marka jest kochana. Pracujemy nad nią bardzo uważnie. Jesteśmy w laboratorium, gotujemy ten projekt. Mamy to pod kontrolą. To dopiero początek, ale czujemy, jak wiele znaczy on dla odbiorców i absolutnie tego nie lekceważymy.

GramTV przedstawia:

Sama Rebecca Yarros, która pełni funkcję producentki wykonawczej serialu, już na początku 2025 roku zdradziła, że czytała dwie wersje scenariusza i była z nich bardzo zadowolona. Warto jednak zaznaczyć, że były to teksty przygotowane jeszcze przed zmianą showrunnera, więc obecny kształt adaptacji pozostaje niewiadomą. Równolegle fani czekają na kontynuację książkowej sagi. Łącznie zaplanowano pięć tomów Empyrean, jednak po premierze Onyx Storm autorka zrobiła sobie dłuższą przerwę ze względów zdrowotnych. Pod koniec 2025 roku ujawniła, że pracuje nad inną powieścią, osadzoną we współczesnym świecie, zanim powróci do krainy wyniszczonej wojną i smokami.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.