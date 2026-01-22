Zagrał potwora w mrocznym science fiction, zdobył nominację do Oscara i... pretenduje do roli Jamesa Bonda

Jacob Elordi może być jednym z głównych kandydatów do roli Jamesa Bonda. Jak informują amerykańskie media, aktor miał spotkać się z przedstawicielami Amazon MGM oraz reżyserem Denisem Villeneuve’em, który ma odpowiadać za kolejną odsłonę serii o agencie 007. Doniesienia potwierdził m.in. Roger Friedman, doświadczony dziennikarz branżowy, którego informacje szybko podchwyciły kolejne redakcje.

Jacob Elordi nowym 007? Aktor już rozmawia z przedstawicielami Amazon

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że najpewniej w połowie roku zostanie wyłoniony aktor, który zagra nowego Jamesa Bonda w filmie, którego zdjęcia planowane są na rok 2027. Najwyraźniej, wstępne rozmowy już się zaczęły. Zainteresowanie Elordim pojawia się w szczególnym momencie jego kariery. Zaledwie kilka dni temu 28-letni aktor otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara – za rolę w Frankensteinie. To kolejny ważny krok dla Australijczyka, który zyskał rozpoznawalność dzięki serialowi Euforia, a następnie konsekwentnie budował filmografię we współpracy z uznanymi twórcami, takimi jak Sofia Coppola, Emerald Fennell, Paul Schrader, Guillermo del Toro czy Ridley Scott.