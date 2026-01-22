Zaloguj się lub Zarejestruj

Zagrał potwora w mrocznym science fiction, zdobył nominację do Oscara i... pretenduje do roli Jamesa Bonda

Jakub Piwoński
2026/01/22 18:50
Jacob Elordi coraz bliżej roli Jamesa Bonda? Aktor spotkał się z Denis Villeneuve’em i Amazon MGM.

Jacob Elordi może być jednym z głównych kandydatów do roli Jamesa Bonda. Jak informują amerykańskie media, aktor miał spotkać się z przedstawicielami Amazon MGM oraz reżyserem Denisem Villeneuve’em, który ma odpowiadać za kolejną odsłonę serii o agencie 007. Doniesienia potwierdził m.in. Roger Friedman, doświadczony dziennikarz branżowy, którego informacje szybko podchwyciły kolejne redakcje.

Jacob Elordi
Jacob Elordi

Jacob Elordi nowym 007? Aktor już rozmawia z przedstawicielami Amazon

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że najpewniej w połowie roku zostanie wyłoniony aktor, który zagra nowego Jamesa Bonda w filmie, którego zdjęcia planowane są na rok 2027. Najwyraźniej, wstępne rozmowy już się zaczęły. Zainteresowanie Elordim pojawia się w szczególnym momencie jego kariery. Zaledwie kilka dni temu 28-letni aktor otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara – za rolę w Frankensteinie. To kolejny ważny krok dla Australijczyka, który zyskał rozpoznawalność dzięki serialowi Euforia, a następnie konsekwentnie budował filmografię we współpracy z uznanymi twórcami, takimi jak Sofia Coppola, Emerald Fennell, Paul Schrader, Guillermo del Toro czy Ridley Scott.

Według dostępnych informacji Amazon MGM rozważa obsadzenie młodszego aktora, co miałoby otworzyć nowy etap w historii Bonda. Jeśli Elordi otrzymałby angaż, zostałby najmłodszym odtwórcą tej roli w historii serii. Na razie nie złożono mu oficjalnej oferty, jednak mówi się o potencjalnym screen teście w 2026 roku. Warto dodać, że do roli typowany jest także Callum Turner.

Przypomnijmy, że scenariusz Bond 26 pisze Steven Knight, twórca m.in. Peaky Blinders. Według przecieków nowy film ma czerpać inspiracje z wczesnych powieści Iana Fleminga i może skupić się na początkach kariery 007.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/22/jacob-elordi-1

Jakub Piwoński

