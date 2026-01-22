Disney wycofuje swój film z kin i ujawnia datę premiery na Disney+. Finansowa porażka studia już wkrótce zadebiutuje na streamingu

Pod koniec ubiegłego roku w Ameryce zadebiutował nowy film Disneya, czyli Ella McCay. Najnowsza produkcja w reżyserii Jamesa L. Brooksa nie podbiła serc widzów i zarobiła zaledwie 2 mln dolarów w weekend otwarcia, a łącznie nieco ponad 4 mln dolarów oraz kolejne 535 tysięcy dolarów na pozostałych rynkach, w których zdążyła zadebiutować. Przez tak słabe wyniki finansowe Disney podjął decyzję, aby wycofać film z kin i umieścić go jak najszybciej na VOD i platformach streamingowych.

Ella McCay – data premiery na Disney+

Wytwórnia potwierdziła, że Ella McCay zadebiutuje do kupienia lub wypożyczenia na VOD już w najbliższy wtorek, czyli 27 stycznia. Kilka dni później, a dokładniej 5 lutego, film trafi również na Disney+. Z kolei premierę wersji Blu-ray i DVD wyznaczono na 3 marca.