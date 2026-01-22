Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney wycofuje swój film z kin i ujawnia datę premiery na Disney+. Finansowa porażka studia już wkrótce zadebiutuje na streamingu

Radosław Krajewski
2026/01/22 17:40
0
0

Produkcja miała w Polsce zadebiutować w lutym.

Pod koniec ubiegłego roku w Ameryce zadebiutował nowy film Disneya, czyli Ella McCay. Najnowsza produkcja w reżyserii Jamesa L. Brooksa nie podbiła serc widzów i zarobiła zaledwie 2 mln dolarów w weekend otwarcia, a łącznie nieco ponad 4 mln dolarów oraz kolejne 535 tysięcy dolarów na pozostałych rynkach, w których zdążyła zadebiutować. Przez tak słabe wyniki finansowe Disney podjął decyzję, aby wycofać film z kin i umieścić go jak najszybciej na VOD i platformach streamingowych.

Disney+
Disney+

Ella McCay – data premiery na Disney+

Wytwórnia potwierdziła, że Ella McCay zadebiutuje do kupienia lub wypożyczenia na VOD już w najbliższy wtorek, czyli 27 stycznia. Kilka dni później, a dokładniej 5 lutego, film trafi również na Disney+. Z kolei premierę wersji Blu-ray i DVD wyznaczono na 3 marca.

Warto wspomnieć, że w polskich kinach film miał zadebiutować 13 lutego. Ostatnio okazało się, że Disney zmienia plany dystrybucyjne, a teraz, że zamierza wypuścić produkcję od razu na streamingu.

GramTV przedstawia:

Ella McCay opowiada historię idealistycznej młodej kobiety, która próbuje pogodzić skomplikowane relacje rodzinne z pełnym zaangażowania podejściem do swojej pracy. To kameralna, ale emocjonalna opowieść o ambicjach, odpowiedzialności i codziennych kompromisach, jakie niesie dorosłe życie.

Główną rolę zagrała Emma Mackey, a partnerują jej: Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Rebecca Hall, Albert Brooks oraz Woody Harrelson.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada James L. Brooks, twórca mający na koncie zarówno cenione filmy kinowe, jak i wieloletnią pracę przy serialu The Simpsons.

Ella McCay
Ella McCay

Tagi:

HOT
Popkultura
data premiery
film
Disney
streaming
vod
Emma Mackey
Disney+
James L. Brooks
Ella McCay
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112