Amazon bierze się za jedną z najpopularniejszych powieści fantasy. Serial stworzy producentka Wednesday

Za parę lat na Prime Video zadebiutuje nowa ekranizacja popularnej serii fantasy.
Amazon MGM Studios dopina szczegóły związane z adaptacją bestsellerowej powieści Rebeki Yarros zatytułowaną Fourth Wing. Czwarte skrzydło. Jak donosi serwis Deadline, rozmowy dotyczące przejęcia funkcji głównej scenarzystki i producentki wykonawczej prowadzi obecnie Meredith Averill, znana z pracy przy drugim sezonie serialu Wednesday.
Fourth Wing. Czwarte skrzydło – ekranizacja fantasy od Amazona z nową showrunnerką
Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Averill zastąpi Moirę Walley-Beckett, która wycofała się z projektu w czerwcu tego roku, rok po ogłoszeniu jej udziału jako autorki scenariusza. Wśród twórców, którzy wcześniej rozważali zaangażowanie w produkcję, znajdowała się również Jac Schaeffer, pomysłodawczyni WandaVision.
Produkcja realizowana przy współpracy kilku dużych wytwórni. Wśród nich znajduje się Outlier Society należące do Michaela B. Jordana, Kilter Films Jonathana Nolana i Lisy Joy, a także Premediated Productions.
Cykl Yarros nosi tytuł The Empyrean i został zaplanowany na pięć części. Do tej pory ukazały się dwie książki: Fourth Wing (2023) i Iron Flame (2023), a w tym roku zadebiutowała trzecia, Onyx Storm. Fabuła śledzi losy dwudziestoletniej Violet Sorrengail, która z woli matki, generałowej w armii Navarre, musi porzucić życie skryby i podjąć brutalne szkolenie w Basgiath War College. To właśnie tam przyszli jeźdźcy smoków poddawani są próbie „ukończ albo zgiń”.
Książka spędziła aż 88 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa, z czego 18 razy zajmowało pierwsze miejsce. Rebecca Yarros nie kryje, że sukces książki przerósł jej oczekiwania:
To, że Fourth Wing tak długo utrzymuje się na listach bestsellerów New York Timesa, jest dla mnie niewiarygodnym doświadczeniem. Jestem wdzięczna wszystkim czytelnikom, którzy pokochali Violet i jej świat - powiedziała autorka.
Obecnie data premiery serialu na podstawie Fourth Wing. Czwarte skrzydło nie jest znana. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video.
