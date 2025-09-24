Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon bierze się za jedną z najpopularniejszych powieści fantasy. Serial stworzy producentka Wednesday

Radosław Krajewski
2025/09/24 19:45
Za parę lat na Prime Video zadebiutuje nowa ekranizacja popularnej serii fantasy.

Amazon MGM Studios dopina szczegóły związane z adaptacją bestsellerowej powieści Rebeki Yarros zatytułowaną Fourth Wing. Czwarte skrzydło. Jak donosi serwis Deadline, rozmowy dotyczące przejęcia funkcji głównej scenarzystki i producentki wykonawczej prowadzi obecnie Meredith Averill, znana z pracy przy drugim sezonie serialu Wednesday.

Fourth Wing. Czwarte skrzydło
Foto: Leila Illustrations

Fourth Wing. Czwarte skrzydło – ekranizacja fantasy od Amazona z nową showrunnerką

Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Averill zastąpi Moirę Walley-Beckett, która wycofała się z projektu w czerwcu tego roku, rok po ogłoszeniu jej udziału jako autorki scenariusza. Wśród twórców, którzy wcześniej rozważali zaangażowanie w produkcję, znajdowała się również Jac Schaeffer, pomysłodawczyni WandaVision.

Produkcja realizowana przy współpracy kilku dużych wytwórni. Wśród nich znajduje się Outlier Society należące do Michaela B. Jordana, Kilter Films Jonathana Nolana i Lisy Joy, a także Premediated Productions.

Cykl Yarros nosi tytuł The Empyrean i został zaplanowany na pięć części. Do tej pory ukazały się dwie książki: Fourth Wing (2023) i Iron Flame (2023), a w tym roku zadebiutowała trzecia, Onyx Storm. Fabuła śledzi losy dwudziestoletniej Violet Sorrengail, która z woli matki, generałowej w armii Navarre, musi porzucić życie skryby i podjąć brutalne szkolenie w Basgiath War College. To właśnie tam przyszli jeźdźcy smoków poddawani są próbie „ukończ albo zgiń”.

Książka spędziła aż 88 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa, z czego 18 razy zajmowało pierwsze miejsce. Rebecca Yarros nie kryje, że sukces książki przerósł jej oczekiwania:

To, że Fourth Wing tak długo utrzymuje się na listach bestsellerów New York Timesa, jest dla mnie niewiarygodnym doświadczeniem. Jestem wdzięczna wszystkim czytelnikom, którzy pokochali Violet i jej świat - powiedziała autorka.

Obecnie data premiery serialu na podstawie Fourth Wing. Czwarte skrzydło nie jest znana. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/fourth-wing-meredith-averill-showrunner-amazon-1236548921/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

