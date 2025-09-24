Amazon bierze się za jedną z najpopularniejszych powieści fantasy. Serial stworzy producentka Wednesday

Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Averill zastąpi Moirę Walley-Beckett, która wycofała się z projektu w czerwcu tego roku, rok po ogłoszeniu jej udziału jako autorki scenariusza. Wśród twórców, którzy wcześniej rozważali zaangażowanie w produkcję, znajdowała się również Jac Schaeffer, pomysłodawczyni WandaVision.

Amazon MGM Studios dopina szczegóły związane z adaptacją bestsellerowej powieści Rebeki Yarros zatytułowaną Fourth Wing. Czwarte skrzydło. Jak donosi serwis Deadline, rozmowy dotyczące przejęcia funkcji głównej scenarzystki i producentki wykonawczej prowadzi obecnie Meredith Averill, znana z pracy przy drugim sezonie serialu Wednesday.

Produkcja realizowana przy współpracy kilku dużych wytwórni. Wśród nich znajduje się Outlier Society należące do Michaela B. Jordana, Kilter Films Jonathana Nolana i Lisy Joy, a także Premediated Productions.

Cykl Yarros nosi tytuł The Empyrean i został zaplanowany na pięć części. Do tej pory ukazały się dwie książki: Fourth Wing (2023) i Iron Flame (2023), a w tym roku zadebiutowała trzecia, Onyx Storm. Fabuła śledzi losy dwudziestoletniej Violet Sorrengail, która z woli matki, generałowej w armii Navarre, musi porzucić życie skryby i podjąć brutalne szkolenie w Basgiath War College. To właśnie tam przyszli jeźdźcy smoków poddawani są próbie „ukończ albo zgiń”.